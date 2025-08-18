Mamia, el libro en clave femenina que habla sobre las mujeres que han transformado la gastronomía vasca

Y es que Mamia no es un libro de recetas, un ejercicio de reconocimiento en clave femenina a todos esos rostros que están (pero que también fueron) y que con su trabajo han logrado dar vida a lo que es hoy la gastronomía vasca y a todo ese reconocimiento que lleva detrás. “Las mujeres vascas siempre han estado en las cocinas, pero también cultivando las huertas, pastoreando los rebaños, investigando, enseñando, divulgando, diseñando experiencias gastronómicas o gestionando empresas del sector agroalimentario”, reza su introducción en la que hacen especial hincapié en la cadena de valor 360º que une lo rural con lo urbano, la tradición con la innovación, el fogón con la ciencia. “Representan a muchas más. A todas las que han trabajado, trabajan y trabajarán en este ecosistema gastronómico tan rico como diverso”.