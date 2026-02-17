Madrid se va de cocido: así es la ruta que busca superar los 99.000 servicios

La edición de 2026 llega con un argumento extra: el cocido madrileño acaba de ser declarado Bien de Interés Cultural (BIC) del Patrimonio Inmaterial de la Comunidad de Madrid con un objetivo claro, un reconocimiento al buen hacer. Y así, preservar no solo la receta, sino también el la tradición social que le rodea. El ritual de reunirse, compartir y "hacer mesa" durante horas, especialmente en una sobremesa que tanto representa a los españoles.