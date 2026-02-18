Sin lujos ni platos de autor: el restaurante favorito del chef José Andrés está en este pueblo de Cádiz y tiene los mejores bocadillos

Se trata de Venta Pinto, un restaurante de carretera situada en Vejer de la Frontera en el que José Andrés se ha adentrado para probar su lomo en manteca, uno de los principales reclamos de este negocio que abrió sus puertas por primera vez en 1925 y que, desde entonces, ha sumado más de 100 años de experiencia con productos frescos, sabor de calidad y tradición.