Ni Logroño, ni San Sebastián: el lugar donde mejor se come de España es un pueblo y es la capital de la gastronomía riojana

La historia de este icónico restaurante empieza a mediados del siglo XIX, cuando la antigua casa de postas se reconvirtió en un pequeño hotel con restaurante. Más de siglo y medio después, El Portal presume, desde 2013, de su segunda estrella. Además, la cocina de El Portal se complementa con la de los otros restaurantes con los que cuenta el hotel: el Echaurren Tradición, cuya carta sigue el recetario tradicional riojano; el bistró El Cuartito, con un menú donde la mayoría de platos no superan los 20€; y el Tapas Bar, que ofrece pequeñas creaciones de alta cocina en un espacio ideal.