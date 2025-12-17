Ni Logroño, ni San Sebastián: el lugar donde mejor se come de España es un pueblo y es la capital de la gastronomía riojana
Un restaurante centenario con dos estrellas Michelin, y establecimientos donde degustar las mejores tapas y platillos del territorio.
Hemos hablado muchas veces de la excelencia culinaria de los bares y tabernas que se extienden a lo largo de la calle Laurel, situada en el corazón de la ciudad de Logroño.
Pero, a poco menos de una hora, se halla el pueblo que consiguió la primera estrella Michelin de La Rioja, además de ser un lugar donde gastronomía y naturaleza casan a la perfección.
Primera Villa Turística
A escasos kilómetros de la frontera con Castilla y León, y a medio camino entre Burgos y Logroño, el pueblo de Ezcaray fue elegido como uno de los mejores pueblos rurales del mundo por la ONU Turismo, debido a su centro histórico, sus calles empedradas y su arquitectura medieval.
Este no es el primer reconocimiento en ser otorgado a este pueblo tan especial; ya hace años le fue otorgado de Primera Villa Turística de la región riojana.
Si hay algo que ha hecho famoso este pequeño pueblo de 2.000 habitantes son sus mantas de lana. En su época de apogeo, Ezcaray llegó a dar trabajo a unos mil obreros en las 29 fábricas textiles que había; en la actualidad solo queda una, Mantas Ezcaray, al timón de la cual está la familia Valgañón que, desde 1930, confecciona sus excelentes mantas.
Un paladar exquisito
Algo por lo que también es conocido Ezcaray es la gran calidad de sus muchos bares y restaurantes. De hecho, es aquí donde se encuentra el restaurante al que le fue otorgada la primera estrella Michelin de La Rioja: El Portal de Echaurren, donde disfrutar de una comida conceptual.
La historia de este icónico restaurante empieza a mediados del siglo XIX, cuando la antigua casa de postas se reconvirtió en un pequeño hotel con restaurante. Más de siglo y medio después, El Portal presume, desde 2013, de su segunda estrella. Además, la cocina de El Portal se complementa con la de los otros restaurantes con los que cuenta el hotel: el Echaurren Tradición, cuya carta sigue el recetario tradicional riojano; el bistró El Cuartito, con un menú donde la mayoría de platos no superan los 20€; y el Tapas Bar, que ofrece pequeñas creaciones de alta cocina en un espacio ideal.
Muy conocido es, también, el Casa Masip, que es a la vez bar de tapas, restaurante y hotel rural. El restaurante, reconocido con un Sol de la Guía Repsol, se basa en la gastronomía tradicional riojana, ensalzada con técnicas modernas y sabores fusión. Además de la carta, dispone también de distintos menús: un menú diario de 25€, uno de fin de semana de 35€, y un menú degustación por 55€.
De precios un poco más económicos, pero con una cocina igual de excelente, son el Restaurante Lladito, especializados en cazuelitas y pinchos, El Mesón, con una amplia oferta de platos y pinchos elaborados con productos de proximidad, y el Rincón del Vino, que sirve unas excelentes tapas y platillos.
Descubriendo Ezcaray
Uno de los pueblos más bonitos de La Rioja, Ezcaray es mucho más que sus maravillosos restaurantes. El pueblo posee uno de los conjuntos de arquitectura popular más interesantes de la región, donde encontramos rincones de gran belleza, como la plaza porticada de Verdura, la iglesia de Santa María la Mayor (templo del siglo XVI con aires de fortaleza), o la Real Fábrica de Paños, fundada en 1752 y actualmente convertida en un albergue.
El entorno natural del pueblo es perfecto para aquellos que quieran practicar el senderismo o deportes al aire libre. Ofrece maravillosas panorámicas, además de una flora diversa y la oportunidad de observar la fauna o descubrir uno de los mejores lugares para los aficionados a la micología.
Invierno es, además, una de las mejores épocas para visitar Ezcaray, pues a poco más de 10 kilómetros del pueblo se encuentra la estación de Esquí de Valdezcaray. Dispone de más de 20 kilómetros esquiables, distribuidos en 4 pistas verdes, 6 azules, 10 rojas, 2 negras y 2 amarillas.
Si todavía no tienes planes para este invierno, ¡no dudes en descubrir este pueblo tan maravilloso!
