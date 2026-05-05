Adriana Fernández

Una joya de casas blancas, naturaleza desbordante, rutas infinitas y un gran patrimonio: así es el pueblo donde se hace el mejor jamón del mundo

En el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en Huelva, se esconde uno de los pueblos más especiales del país, responsable en parte de la fama que España debe a su gastronomía. Entre alcornoques y dehesas infinitas, este pueblo de menos de 3.000 habitantes se presta en un extenso paraje natural único que, pese a no ser especialmente transitado, resuena por todo el mundo gracias a sus jamones de gran calidad, protegidos por la Denominación de Origen Protegida.

Se trata de un pueblo de Andalucía, un punto geográfico perfecto a unos 650 metros sobre el nivel del mar que proyecta las cualidades perfectas para la curación del jamón, con temperaturas que oscilan entre los 25º C y 30º C en verano, y mínimas de 5ºC en los meses más fríos, la temperatura perfecta que ha conseguido producir el mejor jamón del mundo.

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