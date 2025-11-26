Jordi Cruz (47 años) sobre su restaurante favorito de España: "Son los herederos tranquilos de El Bulli"
El restaurante de Ferrán Adrià es único en el mundo, pero hay tres chefs que han seguido su estela desde el año 2014 y hoy se consideran los herederos de El Bulli.
Cuando se habla de alta cocina en España es inevitable pensar en chefs como Jordi Cruz, el cocinero más joven del país en conseguir una estrella Michelin a los 24 años (ahora tiene cinco, tres en el ABaC, una en Atempo y otra en Angle); o Ferrán Adrià, que revolucionó la cocina con su famoso y ya extinto restaurante El Bulli. Este lugar de experimentación y vanguardia era considerado de los mejores del mundo hasta que cerró en 2011.
Adrià se mantuvo al frente del restaurante 27 años, aunque llevaba abierto desde 1962 como un chiringuito. Los motivos del cierre fueron varios, entre ellos que el chef sintió que había llegado al límite de la innovación gastronómica, el agotamiento laboral de trabajar 18 horas diarias o la voluntad de crear un nuevo proyecto. Aun así, todavía sigue siendo una referencia, y Jordi Cruz está convencido de que hay otro lugar que es su "heredero tranquilo".
No es él el único que lo dice, pues desde la Guía Michelin también se ha afirmado varias veces que es "lo más parecido a El Bulli que hay". Se trata del restaurante Disfrutar en Barcelona, dirigido por los chefs Eduard Xatruch, Mateu Casañas y Oriol Castro. Es el mejor restaurante del mundo según el ranking The World's 50 Best Restaurants. Además, desde el año pasado, cuenta con tres estrellas Michelin, entrando en este selecto club del que solo forman parte unos pocos.
Jordi Cruz desveló en una entrevista con el creador de contenido Borja Iglesias que es uno de sus restaurantes favoritos en España: "Son los que crearon un modelo tan bestia que era insostenible. No puedes generar todos los años 120.000 ideas. Siguen haciendo lo mismo, pero sin exigirse esa animalada". Abrió en el año 2014, en pleno Eixample de la Ciudad Condal, después de que los tres chefs se conocieran trabajando en El Bulli.
Su propuesta gastronómica es claramente vanguardista, sus platos destacan por la variedad y una marcada personalidad mediterránea. Juegan con las texturas y los sabores y no dejan de crear novedades en su laboratorio, como las burbujas sólidas. Según la Guía Michelin, a Disfrutar "se va más que a disfrutar de una extraordinaria experiencia y a admirar la pericia de los chefs". Su oferta se basa en tres menús degustación que tienen un precio entre los 170 y los 440 euros.
Como todo -o casi todo- menú degustación de un restaurante de alta cocina, los de Disfrutar van cambiando según la temporada. El primero de ellos se llama Menú Disfrutar Classic y está compuesto por creaciones que ya son un clásico en su historia. Tiene un precio de 315 euros (vigente hasta el 31 de diciembre de 2025) y en él se pueden probar platos como el pesto multiesférico con anguila ahumada y pistachos, las burbujas sólidas de mantequilla ahumada con caviar, el sándwich de gazpacho congelado o la calçotada liofilizada.
Por otro lado, está el Menú Disfrutar Festival, diseñado a raíz de elaboraciones creadas durante la actual temporada con un precio de 315 euros (vigente hasta el 31 de diciembre de 2025). Esta temporada han destacado platos como el colar de amaranto con caviar, la mousse de aceituna verde en ensalada variada, la hoja de setas con mantequilla de boletus, la yema de huevo crujiente con gelatina caliente de setas, el yogur de berenjena con jugo de cordero y ravioli de granada o las espardeñas al jamón con ñoquis de gachas manchegas.
Y, por último, la EXPERIENCIA MESA VIVA, una propuesta de Merche Alcalá, diseñadora y propietaria del estudio MA de Barcelona. Ha creado un espacio exclusivo y privado en la cocina de I+D donde ha colocado la Table M#01. En torno a ella se pueden reunir hasta seis personas y el menú que se ofrece se puede adaptar a alergias, intolerancias y preferencias de los comensales. El precio es de 440 euros por persona (vigente hasta el 2 de agosto de 2026). Los maridajes de vinos en todo caso son 170 euros más.
