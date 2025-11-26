Jordi Cruz (47 años) sobre su restaurante favorito de España: "Son los herederos tranquilos de El Bulli"

Como todo -o casi todo- menú degustación de un restaurante de alta cocina, los de Disfrutar van cambiando según la temporada. El primero de ellos se llama Menú Disfrutar Classic y está compuesto por creaciones que ya son un clásico en su historia. Tiene un precio de 315 euros (vigente hasta el 31 de diciembre de 2025) y en él se pueden probar platos como el pesto multiesférico con anguila ahumada y pistachos, las burbujas sólidas de mantequilla ahumada con caviar, el sándwich de gazpacho congelado o la calçotada liofilizada.