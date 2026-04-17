Jessica, pescadera de Triana, antes de la Feria de Abril: "Lo más importante para el mejor pescaíto frito es la harina y un buen aceite caliente"
La experta ha explicado las claves para conseguir la mejor textura y sabor de este tradicional plato.
Sarai Bausán García
Sevilla continúa con la mirada fija en la cuenta atrás para la llegada de una de sus semanas más grandes y esperadas: la de la Feria de Abril. Una cita que se celebrará del 21 al 26 de abril, pero que arrancará realmente el lunes 20 de abril con su tradicional noche del pescaíto, en el que la tradición invita a los sevillanos y visitantes a dar el pistoletazo de salida a la feria con pescado frito. Y para conseguir el mejor de todos, Jessica Herrera, pescadera de Triana, ha dado las claves principales.
"Lo importante y lo más fundamental para un buen pescado frito es su harina", ha asegurado la dueña de la Pescadería FJ Hermosín, del Mercado de Triana.
Jessica Herrera asegura que una de las claves es "una buena harina"
Un negocio que recibe cada jornada su pescado más fresco tras acudir el marido de Jessica a las cinco de la mañana a la lonja de Huelva para coger las mejores piezas, tras lo que recoge a su esposa en casa para viajar juntos hasta el mercado trianero, donde tienen su puesto.
Así lo ha asegurado la pescadera en un vídeo realizado y compartido en redes sociales por Mirian González, cineasta especializada en cine y documentales, en el que la experta ha explicado que lo primero es tener "una buena harina para freír pescado".
Para ello, lo mejor es utilizar harina de garbanzo o la llamada 'harina de freír', que mezcla harina de trigo molida y sémola de maíz.
La harina y el aceite, los dos grandes secretos de la fritura
Pero el contar con la mejor harina no es el único secreto para conseguir la mejor receta de pescaíto frito, sino que la pescadera ha mostrado otro de sus grandes trucos: el aceite.
"Hay que usar un buen aceite y que esté caliente, porque al final, el aceite, si está flojito, lo que hace es la harina se desmenuce y se quede pochado el pescado", ha recalcado al respecto.
La temperatura adecuada para que el pescaíto quede crujiente por fuera
Además, ha añadido: "El pescado tiene que estar frito, pero realmente bien frito". Por ello, es necesario que el aceite esté a alta temperatura, en torno a unos 180 grados, antes de meter el pescado para conseguir que quede crujiente por fuera y jugoso por dentro.
Conociendo estos dos aspectos, ya solo hace falta seguir el paso a paso para hacer una buena fritura de pescado, que empieza por limpiarlo bien y secarlo con papel de cocina para eliminar la humedad, tras lo que habrá que añadirle sal antes de enharinar para que no suelte agua.
Los pasos finales para conseguir una buena fritura de pescado
Una vez que se han realizado estos pasos, hay que pasar el pescado por harina, sacudirlo ligeramente para retirar la harina sobrante y calentar abundante aceite en una sartén o freidora.
Tras esto, solo quedará freír el pescado en pequeñas tandas y cocinarlo durante unos minutos hasta que se vea que su cubierta está dorada y crujiente. Así, se conseguirá el mejor pescado frito para dar la bienvenida a una de las fiestas más famosas de Sevilla, su Feria de Abril.
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