Jerez de la Frontera, botas, tabancos y alta cocina

Conocida en el mundo entero por los vinos que llevan su nombre, los vinos de Jerez o los Sherry wines, Jerez de la Frontera se ha convertido en un destino gastronómico y enológico (literalmente) único hasta el que se desplazan los amantes del comer y del beber. Designada Capital Gastronómica en 2026, la ciudad gaditana vive un momento de plenitud en el que tradición, cultura y cocina confluyen, construyendo un relato profundamente identitario alrededor de su herencia histórica. En estas tierras, el vino no es solo un producto, es el eje vertebrador de la vida social, económica y cultural, igual que su gastronomía, que, lejos de ser un complemento, se convierte en el vehículo a través del cual comprender su territorio.

Tabanco San Pablo / Tabanco San Pablo

Tabanco San Pablo Este lugar es uno de esos sitios que mantienen viva la esencia más auténtica de Jerez. Con una fuerte tradición flamenca, el Tabanco San Pablo lleva décadas funcionando como punto de encuentro de locales y visitantes. Aquí, todo gira en torno al vino de Jerez, que se sigue sirviendo directamente de la bota mientras se acompaña de tapas y guisos tradicionales, como las tablas de chacinas y quesos, las papas aliñás o elaboraciones como la berza o el menudo.

Identidad andaluza

Desde sus orígenes fenicios y romanos hasta su esplendor bajo el dominio andalusí —cuando era conocida como Sherish—, Jerez ha sido desde siempre un enclave estratégico, vitivinícola y comercial dentro de la Península. Y es que fue con la llegada de los fenicios cuando comienza su vínculo con el vino. Durante siglos, su ubicación privilegiada, su clima atlántico y sus suelos de albariza favorecieron el cultivo de la vid y el desarrollo de un sistema único de crianza: el de criaderas y soleras, un método exclusivo de esta zona del mundo que permite mezclar vinos de distintas añadas para lograr una calidad constante. Una manera de vinificar que ha convertido Jerez en una referencia internacional en el ámbito de los vinos desde el siglo XVIII, haciendo que comerciantes británicos, holandeses y franceses pulsasen su exportación, consolidando su prestigio en mercados globales. Hoy, ese legado sigue vivo en cada rincón de la ciudad y es uno de los grandes motivos por el que locales y extranjeros viajan hasta allí para conocerlo de primera mano.

Tabanco San Pablo / Tabanco San Pablo

Un patrimonio líquido

Amparados por la Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry, los llamados vinos de Jerez constituyen uno de los sistemas vitivinícolas más complejos y fascinantes del mundo. Es por eso por lo que hablar de Jerez es hablar, inevitablemente, de sus vinos. Fino, manzanilla, amontillado, oloroso, palo cortado… cada tipología responde a un proceso de crianza específico, condicionado por factores como la oxidación, la presencia de velo de flor o el tiempo en bota. Sobre ellos se puede aprender, además de probar, en las llamadas catedrales del vino, las grandes bodegas históricas que a día de hoy siguen manteniendo vivo este patrimonio líquido y cultural con siglos de antigüedad. Uno de estos templos, convertidos ya en atractivos turísticos de la ciudad, es Bodegas Tradición, una de las más antiguas de Jerez en manos de la familia Rivero, quienes han recuperado el legado familiar y los métodos clásicos de elaboración, centrándose en los vinos de Jerez muy envejecidos, los VOS y VORS, con más de 20 y 30 años. Pero como esta, hay muchas más catedrales del vino en donde ir a conocer su proceso de elaboración y la realización de una visita guiada con cata. Entre ellas se encuentra la Bodega Tío Pepe, otra de las más famosas y completas, con un recorrido en tren por su bodega, sus viñedos y sus jardines; Bodegas Fundador, un espacio histórico dedicado al brandy y a los vinos de Jerez VORS, o Bodegas Lustau, otro de los templos más respetados entre los amantes del vino, pero menos conocida entre el resto de visitantes.

Tabanco El Pasaje Considerado el tabanco más antiguo de la ciudad, abierto en 1925, es uno de los lugares más auténticos de Jerez. En pleno centro histórico, este antiguo despacho de vinos mantiene la esencia tradicional de estos espacios donde el vino se sirve directamente de la bota y se ofrecen tapas tradicionales elaboradas con productos locales mientras se disfruta de uno de sus espectáculos de flamenco. Aquí el combo original entre vino, gastronomía y flamenco mantiene viva la esencia original de Jerez.

Tabanco El Pasaje / Tabanco El Pasaje

En Jerez de la Frontera, la dupla de gastronomía y vino permite a los visitantes conocer su historia y su cultura a través del paladar. Su cocina, igual que en otras regiones andaluzas, se ha construido a partir de recetas de aprovechamiento, productos locales y técnicas transmitidas de generación en generación. Platos como el ajo caliente, la berza jerezana, el menudo o el rabo de toro forman parte de un recetario que hunde sus raíces en la tradición campesina y agrícola, dando lugar a elaboraciones contundentes, pensadas para alimentar a quienes trabajaban el campo. Sabores que hoy se reinterpretan en clave contemporánea para no olvidar de dónde vienen. Este legado todavía vivo en su recetario popular también se encuentra presente en los restaurantes de alta cocina de la ciudad. De ello se ha encargado una nueva generación de cocineros que ha comenzado a reinterpretar la tradición desde una perspectiva más creativa, terminando por crear en la ciudad una revolución gastronómica que la ha puesto en el punto de mira de los amantes de la gastronomía. De esta forma, en la actualidad en Jerez de la Frontera conviven tabernas centenarias y tabancos clásicos con restaurantes contemporáneos que lucen estrellas Michelin, como es el caso de LÚ Cocina y Alma, donde Juanlu Fernández —con dos reconocimientos Michelin— ha sabido llevar a la mesa los sabores de su tierra a través de dos menús degustación maridados con los mejores vinos de Jerez; o el trabajo que hace Israel Ramos en Mantúa, un restaurante de alta cocina —con una estrella Michelin— que permite a los comensales conocer la memoria culinaria de esta tierra a través de su cocina y su bodega.

Bodegas Tío Pepe / Getty Images / Ian Murray

Bodegas Tío Pepe Con más de 180 años de tradición elaborando vinos y brandis, las Bodegas Tío Pepe son uno de los iconos del vino de Jerez y un referente histórico del enoturismo en España. Ubicada en el centro histórico, este espacio es un conjunto monumental con calles emparradas, patios andaluces y grandes cascos bodegueros donde envejecen sus vinos. La visita permite descubrir espacios como la Real Bodega de La Concha, sus jardines, la tonelería y sus antiguas instalaciones.

Bodegas Tradición / Bodegas Tradición

Bodegas Tradición Al mando ahora de Helena Rivero, es un proyecto que apuesta por mantener la esencia del Jerez más auténtico, con vinos muy viejos elaborados siguiendo métodos tradicionales. Durante la visita, las catas permiten probar joyas enológicas que antes estaban reservadas a unos pocos. Además, la bodega alberga una importante pinacoteca que reúne una gran colección de pintura española con casi 400 obras que se exponen de forma rotatoria.

Además del vino y la gastronomía, Jerez tiene mucho más que ofrecer a sus visitantes para permitirles sumergirse en la cultura local. La ciudad es también uno de los grandes epicentros del flamenco, una expresión artística que, al igual que su cocina, nace del mestizaje cultural. El cante, el baile y la guitarra forman parte del ADN jerezano y se encuentran presentes especialmente en los tabancos, esas antiguas tabernas donde antiguamente se servía vino a granel que hoy se marida con tapas locales como chicharrones, tablas de quesos payoyo y chacinas ibéricas mientras de fondo se disfruta de un espectáculo de flamenco, como los que se celebran en el Tabanco El Pasaje o en el Tabanco San Pablo.

Lu Cocina y Alma / Lu Cocina y Alma

Lu Cocina y Alma Liderado por el chef Juanlu Fernández y con dos estrellas Michelin, el restaurante LÚ Cocina y Alma es uno de los grandes referentes gastronómicos de Jerez. Su propuesta está basada en la fusión entre la tradición andaluza y las técnicas francesas en un concepto culinario que el mismo chef define como “vanguardia de retaguardia”, a través del cual reinterpreta recetas clásicas con producto local y gran creatividad.

Restaurante Mantúa / Restaurante Mantúa

Restaurante Mantúa Con una estrella Michelin, dirigido por el chef Israel Ramos, Mantúa se ha convertido en otro de los referentes gastronómicos de Jerez y en un restaurante en el que conocer la memoria culinaria de esta tierra. Su campiña, su huerta, su terruño y el mar gaditano se llevan a la mesa en clave contemporánea, reinterpretando los sabores tradicionales con técnicas modernas. La experiencia gira en torno a un menú degustación y una propuesta de carta que recorre el territorio.

Para terminar de conocer las tradiciones locales, hay que pasar a conocer la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, desde la que se preserva y exhibe la equitación clásica andaluza. Y es que, aunque hablemos de Jerez de la Frontera como Capital Gastronómica 2026, la ciudad ha entendido que el turismo gastronómico no consiste únicamente en ofrecer buena comida, sino en construir un relato coherente a través de la cultura, la herencia y la historia local, permitiendo a los visitantes zambullirse de lleno en ella.