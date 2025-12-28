Una influencer gallega desvela su sitio favorito para desayunar y merendar en Santiago de Compostela: "Todo tiene pintaza increíble"

"Os descubro uno de mis sitios favoritos para desayunar y merendar en Santiago. Está en la calle General Pardiñas y tanto el interior como el exterior son súper acogedores. Tienen una carta súper amplia de bebidas y un montón de opciones para comer, desayunar o merendar... Estos beagles, tostadas, tortitas... Todo tiene una pintaza increíble", dijo en el primer vídeo que le dedicó.