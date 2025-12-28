Heavy metal, ostras y champán: así es la bodega más original de Barcelona

Que nadie se deje llevar por los tópicos y/o prejuicios anti-rockeros, que estamos en 2025. Porque en la bodega más heavy metal de Barcelona se come y se bebe mejor que en muchos restaurantes. David Huerta sabe tanto de rock duro como de vinos, destilados y conservas de calidad. Tiene distribuidores muy locos en cartera. Es un sabio y explica las cosas con una locuacidad y retranca que sus fieles adoran. Y en las vitrinas esconde oro líquido para todos los bolsillos, desde una selección honesta de vinos, destilados y vermut a precios razonables, hasta tragos de lujo y referencias históricas que solo encontrarías en restaurantes top. Botellas raras, cavas y champagnes de altísima gama, destilados de coleccionista (como la increíble botella de whisky escocés Springbank 1963 todavía sin abrir), licores más añejos que el pescuezo de Joe Biden...