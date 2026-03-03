Ni en Córdoba ni en Granada: el hammam mejor conservado de toda la península se encuentra en una conocida cervecería de Sevilla

"El Giralda es el baño almohade mejor conservado de toda la península ibérica. Un tesoro del siglo XII que, nueve siglos después, puede disfrutarse en su estado original", han recalcado sus propietarios, que han asegurado que lo más sorprendente ha sido la riqueza y el "magnífico estado de conservación" de las luceras y pinturas del baño árabe.