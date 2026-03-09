Hamburgo, de la ciudad que inventó la hamburguesa a la capital gastronómica del norte de Europa

Entre sus platos más típicos y callejeros se encuentra el Fischbrötchen, uno de los bocados más icónicos. Traducido literalmente como “bollo de pescado”, es un sándwich de pescado crudo o frito, normalmente arenque, acompañado de cebolla en tiras, tomate y lechuga. Le sigue el Würstlteller, un plato que combina diferentes salchichas tradicionales de Hamburgo, algunas hervidas y otras fritas, acompañadas de puré de patata, compota de manzana, col y cebolla frita en tiras, además de dos tipos distintos de mostaza que permiten jugar con los sabores. Y el Knöchel, o codillo, acompañado de bolas de patata, col encurtida y mostaza; un plato rotundo, pensado para días fríos en los que se busca una comida contundente. En el apartado dulce destaca el Franzbrötchen, único de aquí: una especie de croissant aplastado, elaborado con mantequilla y canela, perfecto para desayunar o para acompañar con un café a media tarde. ¿Y qué se bebe en Hamburgo? Además de cerveza, una de las bebidas más populares es el Apfelsaftschorle, zumo de manzana con gas, delicioso. Pero también una marca local que cada vez se está conociendo en más partes del mundo, el Fritz Spritz de diferentes sabores, desde el de manzana o limón hasta su versión de la cocacola.