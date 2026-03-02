Guisos de vigilia en Sevilla: la ruta definitiva por los platos de cuchara antes de Semana Santa

Ya ha empezado la cuenta atrás. Desde este pasado Miércoles de Ceniza, ya ha dado comienzo la Cuaresma y, con ella, los 40 días de recogimiento y preparación para la Semana Santa. Un periodo de vigilia que se extenderá hasta el jueves 2 de abril y para el que el restaurante Malandro de la capital de Sevilla ha querido hacer un menú especial con los guisos más tradicionales de la tierra.