Abre en Gran Canaria una nueva focaccería tras ser reconocida en un certamen gastronómico: del cochino negro al chorizo de Teror

Con la apertura de su local, Molto Jilorio apuesta por una oferta centrada en desayunos y brunch, comidas y cenas con especial protagonismo de las focaccias artesanas, "crujientes por fuera y suaves por dentro". La carta incluye tanto recetas tradicionales de inspiración italiana como opciones que incorporan sabores locales, entre ellas la denominada Focaccia La Terorina, pensada como un guiño a la identidad del municipio. El chorizo de Teror goza de amplia fama y es uno de los ingredientes de las foccacias de Molto Jilorio, entre otros productos de kilómetro cero.