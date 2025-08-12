Gofio, el restaurante que ha elevado la cocina canaria a la Estrella Michelin

Canariedad máxima es el lema que rige su trabajo, un proyecto en el que a través de su cocina son capaces de zambullir a los comensales en la esencia, el ambiente, la naturaleza y la riqueza canaria. Y es que, sentarse en una mesa de Gofio es hacer un viaje directo alrededor de sus islas, descubriendo la historia de sus productos más icónicos, de los pequeños productores con los que trabajan que les permiten traer desde allí insumos todavía desconocidos en la Península, además de permitirles llevarse un pedacito de esa historia local que habla, no sólo de su cocina tradicional en guachinches y bocados de campo, sino también de su folclore, de sus raíces guanches o su mestizaje atlántico con guiños a África y a América. Y es que Gofio no es un restaurante canario como etiqueta superficial; es un proyecto que representa la insularidad en toda su esencia y que la acerca a todos sus comensales.