Gastronomía en la Costa Vasca: un viaje unido a la cultura y la naturaleza

Al otro lado del monte Igueldo, se encuentra el lugar en el que, dicen, nació el besugo al estilo Orio: el Asador Joxe Mari. Convertido en santo y seña de su identidad, junto a sus tradicionales traineras surcando la ría, este pescado que lleva por apellido el municipio que le da nombre es una de las delicias de la zona por la que muchos peregrinan para probarlo. Además de la gastronomía, el ocio vinculado al mar es otro de los grandes atractivos de esta zona, especialmente de Zarautz, una de las grandes mecas del surf del norte de España. Es allí, frente a la playa más extensa de Gipuzkoa, donde se encuentra el hotel Ur Bare y su restaurante Aiten Etxe, donde Rebeka Barainka hace una oda al terroir vasco en formato degustación con productos provenientes de caseríos, huertas y lonjas locales. Mientras, en el centro de la localidad aparece escondido Masta Taberna, un lugar que recupera la esencia de las casas de comidas tradicionales con una mirada contemporánea desde el respeto al producto, pensando en el sabor y en el disfrute del comensal. Un lugar para descubrir y redescubrir una y otra vez.