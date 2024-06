Flat croissant: ¿aberración culinaria o exquisitez?

Alguna vez te ha pasado que, preparando el desayuno, has creído ser un chef de estrella Michelín, y en tu delirio culinario has decido poner un croissant en la tostadora pensando que saldría una pasta tierna, y el resultado ha sido hojaldre aplastado? (A mí no me ha pasado, le ha pasado a una amiga). Pues resulta que lo que parecía un desastre gastronómico, ahora es la última tendencia entre los foodies de redes sociales.