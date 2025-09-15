Finca La Barca, el arte del ahumado en el corazón extremeño
Viajar a la comarca de la Vera es una inmersión en aromas profundos, paisajes con historia y sabores que emocionan. En Finca La Barca, el visitante descubre mucho más que un producto: asiste al milagro del tiempo, del fuego y del oficio.
A solo unos kilómetros de Plasencia, entre castaños, dehesas y bosques de encinas y robles, Finca La Barca abre sus puertas al viajero que busca algo más que una escapada: una experiencia sensorial. Esta empresa ubicada en Plasencia cultiva desde hace casi medio siglo una forma única de entender el sabor, el trabajo y la tierra.
Allí, donde la comarca de la Vera regala al paisaje una fuerza austera y auténtica, nacen los pimientos que, tras un lento proceso de ahumado, se transforman en el célebre pimentón de La Chinata, exportado hoy a medio mundo. Pero esta vez, la propuesta va más allá del producto: es una invitación a conocer su origen de primera mano.
Turismo gastro que se saborea y se siente
La visita a Finca La Barca comienza en los campos, cuando la temporada lo permite. Entre hileras de pimientos brillantes, el viajero pasea por un paisaje lleno de vida y tradición. Más tarde, en la fábrica, se descubre la alquimia del ahumado con madera de encina, que durante días envuelve los frutos para concentrar aroma, sabor y color.
Esta experiencia está integrada en el programa Spain Designed for Feeling de Turespaña, que promueve un turismo emocional, sostenible y cercano. Y en Finca La Barca, todo confluye: el producto, el territorio, la historia y el saber hacer.
Familia Oliva: una historia de raíces y futuro
La historia de esta finca es también la de una familia que ha sabido transmitir, generación tras generación, el valor de las cosas bien hechas. Florentino Oliva, fundador de La Chinata, fue el primero en apostar por el Pimentón de la Vera como un producto de identidad. Su hijo Cecilio y sus nietos, Javier y Carlos, han sabido convertir ese legado en un referente internacional sin renunciar a lo más importante: su origen.
Cada uno de ellos ha aportado su visión y su talento. Cecilio, al frente del mercado nacional, sigue recorriendo España con la pasión de quien ama lo que vende. Javier, con su perfil internacional, ha llevado la marca a mercados hasta ahora impensables. Por su parte, Carlos, meticuloso y riguroso, ha elevado los estándares de calidad hasta obtener la certificación IFS de seguridad alimentaria.
La esencia del ahumado, elevada a arte
Aceite de oliva virgen extra ahumado, salsas ahumadas, mermeladas intensas, sales delicadamente aromatizadas… Todos estos productos nacen de la misma técnica: el ahumado controlado y natural que aporta complejidad y carácter sin enmascarar la pureza del ingrediente.
Cada referencia es una invitación a descubrir nuevas formas de saborear lo de siempre, reinterpretado desde el respeto y la excelencia. La certificación IFS avala la calidad del proceso, pero es el alma del producto lo que enamora. Quienes deseen llevarse un pedacito de esta experiencia a casa pueden encontrar parte de la gama de Finca La Barca en Casa Gourmet: casagourmet.es/collection/finca-la-barca.
El viaje como forma de entender un lugar
Finca La Barca representa como pocas empresas el valor del producto local bien hecho. Visitar sus instalaciones es descubrir cómo el paisaje, la tradición y el trabajo silencioso pueden transformarse en emoción. Porque en cada cucharada de pimentón, en cada gota de aceite ahumado, late una historia que merece ser contada.
Y eso, en tiempos de prisa y globalización, es un lujo que merece la pena viajar para descubrir.
Visitas con reserva previa
Finca La Barca organiza visitas guiadas para grupos con cita concertada. Toda la información sobre horarios, actividades y degustaciones está disponible en su plataforma online: https://visita.lachinata.com
