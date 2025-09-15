Finca La Barca, el arte del ahumado en el corazón extremeño

La historia de esta finca es también la de una familia que ha sabido transmitir, generación tras generación, el valor de las cosas bien hechas. Florentino Oliva, fundador de La Chinata, fue el primero en apostar por el Pimentón de la Vera como un producto de identidad. Su hijo Cecilio y sus nietos, Javier y Carlos, han sabido convertir ese legado en un referente internacional sin renunciar a lo más importante: su origen.