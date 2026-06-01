Entramos en el templo mundial de las patatas bravas, una taberna de tres generaciones con una “salsa denominación de origen”: “Es, de los bares de este barrio, el más clásico entre clásicos”.

Comer no siempre sale caro. Comer bien en una capital de ciudad, tampoco. Pero a veces hay que salir de las calles amplias y las zonas masificadas para encontrar estos pequeños resquicios que aún guardan el calor del lugar donde han nacido. Hoy la esencia es un bien codiciado y en el templo de Docamar, lo saben.

Adriana Fernández

Escondido en un barrio residencial de origen obrero, en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, esta taberna castiza recoge el corazón del barrio en la calle Alcalá 337, con la promesa de continuar un legado familiar heredado del patriarca.

Restaurante Docamar / Restaurante Docamar

El nacimiento de Docamar

La casa forja sus inicios en 1927, de la mano de Donato Cabrera Martínez, en la calle Galileo, en el distrito de Chamberí. La taberna tomó el nombre del dueño que la fundara y su familia, tras el mostrador, aprendía el oficio en un local clásico de azulejo, baraja y vermut que continuaría con el negocio años más tarde. En 1963, inaugurado en el Día del Padre por sus hijos, el negocio se trasladó bajo el nombre de Docamar, un acrónimo que sigue las siglas del nombre y apellidos de su fundador.

Orígenes de Docamar, con Donato / Restaurante Docamar

Hoy, tres generaciones más tarde, el local continúa bajo la batuta del nieto del fundador, habiendo pasado previamente por las de su hijo mayor y, después de este, su sobrino.

Pero además de su historia, la fama de Docamar reside, por supuesto, en su cocina, famosa por el ritmo de barra, la fritura de sus patatas y, por encima de todo, su salsa brava, con "D.O." de Docamar y ya comercializada.

Restaurante Docamar / Restaurante Docamar

La oferta gastronómica del local devuelve el paladar a los clásicos, con platos como calamares a la romana y chopitos, caracoles a la madrileña, torreznos, tortilla de patata, oreja a la plancha o un cocido madrileño con sus vuelcos tradicionales.

Restaurante Docamar / Restaurante Docamar

Pero por encima de todos ellos, las patatas bravas se llevan el protagonismo con una salsa que, aun codiciada, sigue siendo una completa desconocida más allá de las cocinas. Protagonistas de cabeceras gastro internacionales y con un renombre indiscutible en los tops de la capital, las bravas de Docamar responden a la fama con cifras, llegando a pelar, cortar y despachar más de dos toneladas de patatas a la semana durante las épocas de máxima afluencia.

Restaurante Docamar / Restaurante Docamar

“A Docamar se va a comer bravas, y no hay discusión posible”, afirman algunas de las reseñas recogidas en Google sobre la taberna. “Sin duda las mejores bravas de Madrid. Y llevan ya un montón de años lográndolo”, asegura otra, y una tercera le sigue, añadiendo: “Docamar es, de los bares de este barrio, el más clásico entre los clásicos”.

Entre el vox populi sobran expertos “Las patatas bravas son su plato estrella y con razón, unas patatas bien hechas al momento y con una salsa muy rica, incluso tienes para echar más salsa por si te apetece embadurnarlas”.

Brava de bar, Docamar

El secreto de la salsa es su carácter inalterable, una receta que desde 1963 impregna de esencia su cocina, con un toque de pimentón de la Vera, cayena y, como dicta el canon madrileño, sin una pizca de tomate, identificable por su sabor ahumado, densidad y un picor adictivo durante más de 60 años.

Restaurante Docamar / Restaurante Docamar/Andres Arranz

A día de hoy, esta se vende en botellas y se comercializa en todo el mundo, aunque no hay nada como probarla “en vivo” en el corazón del barrio para entender su cocina más allá de los fogones.

Fijo permanente en las guías de viaje, restauración y tapeo, Docamar fue además galardonado como la Mejor Tapa de Madrid el pasado 2025 en el IV Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos de la Comunidad de Madrid, con su creación "Domingo" —un pan frito indio (puri) relleno de un guiso tradicional de manitas de cerdo, esferificaciones de vermut y polvo de aceituna—, obteniendo el pase directo al Campeonato Nacional de Tapas y Pinchos de Madrid Fusión 2026, celebrado en enero.