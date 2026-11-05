Entramos en el pueblo del turrón más cotizado de España: un castillo almohade sobre la montaña, fábricas centenarias y el olor a almendra tostada en vísperas de Navidad
De aquí sale más del 70 % del turrón del mundo, y durante generaciones sus vecinos vivieron de dos oficios opuestos: el dulce de invierno y el helado de verano.
Durante generaciones, muchos vecinos de un pueblo de la montaña alicantina se marchaban en verano a hacer y vender helados por media España, y algunos llegaron hasta Cuba y América Latina. En casa se quedaba el otro oficio del pueblo, el que se hacía con almendra y miel. Hoy, su memoria sigue tan viva que cada octubre hay unas fiestas dedicadas a los heladeros.
Aquel segundo oficio acabó dándole nombre a un producto, el mismo que el del propio pueblo de Xixona, y es que siempre apuntó a maneras. En el siglo XVII, el turrón blando ya tenía fama fuera de él, y su nombre se convirtió en sinónimo de calidad. Hoy lo elaboran 24 empresas, que producen más del 70 % del turrón que se come en el mundo.
El castillo de la Torre Grossa
Xixona está a 28 kilómetros de Alicante, a unos 450 metros de altitud, y en lo alto de la montaña que la protege quedan los restos de su castillo. Se levantó en época almohade, entre finales del siglo XII y comienzos del XIII, y su torre principal, la Torre Grossa, es la que da nombre al conjunto.
El pueblo creció a la sombra de esa fortaleza. Cuando Castilla y Aragón se repartieron estas tierras en el tratado de Almizra, el pueblo quedó en manos aragonesas, y a mediados del siglo XIII pasó a ser villa real. De arriba abajo, el casco antiguo conserva ese orden: el castillo en la cumbre, las calles cayendo por la ladera y, en su interior, arquitectura religiosa como la Iglesia Arciprestal de la Asunción, la Iglesia de Santa María, o el Antiguo Convento de Nuestra Señora de Loreto.
Un pueblo que huele a almendra
Quien pase por Xixona en julio puede llevarse una sorpresa. Para entonces las fábricas ya han empezado la campaña, que arranca a finales de junio, y las calles huelen a almendra tostada y miel, un olor que no se va hasta el invierno. Parte de esa almendra viaja miles de kilómetros: la española no se cosecha hasta septiembre, y entre un 35 y un 40 % de la que gastan las turroneras viene de fuera, sobre todo de California.
Con ella se hace un turrón de cuatro ingredientes, almendra tostada y pelada, miel, azúcar y clara de huevo, aunque elaborarlo lleva su tiempo: la masa pasa dos veces por el fuego, la segunda en unas calderas que aquí llaman boixets, y después se moldea en bloques. La Indicación Geográfica Protegida exige entre un 52 y un 64 % de almendra en el turrón blando, y al menos un 10 % de miel pura de abeja, de romero, azahar o milflores. La de flor de almendro no se usa. "Es demasiado amarga", explica Alexis Verdú, director de calidad del Consejo Regulador.
El museo del turrón
Para entender cómo se hacía antes, el sitio es el Museo del Turrón, en la fábrica de El Lobo y 1880. La familia Sirvent Selfa, fundadora de la marca, lleva recogiendo objetos del oficio desde los años sesenta, y en sus salas se ven los molinos de piedra para moler la almendra, los hornos para tostarla, carteles publicitarios, envases antiguos y hasta un camión de reparto. Además, se puede ver la fábrica en marcha.
La Fira de Nadal
Cuando el turrón ya está en las tiendas, el pueblo abre sus puertas a quien quiera probarlo en origen. La Fira de Nadal cumple este año su decimoctava edición y se celebrará del 4 al 8 de diciembre, aprovechando el puente. El año pasado batió su récord, con 121 expositores, y pasaron por ella más de 150.000 personas, unas veinte veces la población del pueblo.
Los puestos venden turrón y dulces de Navidad, y alrededor se organizan catas, talleres y música. En las últimas ediciones, además, algunas fábricas han abierto sus puertas en visitas guiadas, un tren navideño ha unido los distintos puntos del pueblo y en el Barranc de la Font se ha montado un belén a tamaño real.
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