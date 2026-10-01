Entramos en el pueblo con “el queso más premiado de España”: tiene el Récord Guinness en subasta, madura en celdas subterráneas y está a las puertas de una Reserva de la Biosfera

La producción de queso tiene una antigüedad de más de 7.000 a 8.000 años, situándose sus inicios en la época del Neolítico cuando, se cree, fue “descubierto” de manera espontánea cuando los nómadas transportaban la leche en recipientes hechos con estómagos de animales. Este calor y las enzimas naturales propias del animal provocaron la coagulación de la leche, separando la cuajada del suero, y creando un nuevo alimento que contribuía al aprovechamiento de la materia prima.

Desde entonces, este producto ha sido un alimento clave, y aún hoy se sigue perfeccionando buscando la excelencia en su sabor. Pero a veces, como entonces, la casualidad juega un papel fundamental, y cuando se trata de quesos, Las Arenas de Cabrales guarda todos los secretos.

Sara Fernández García

El queso más cotizado del mundo

En la zona oriental del Principado de Asturias, este pueblo de la Comarca de Cabrales con apenas 800 habitantes guarda uno de los secretos mejor guardados de la gastronomía española, y la clave está en el entorno. A las puertas del Parque Nacional de Picos de Europa, declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco, el ecosistema subterráneo mantiene una constante superior al 90% de humedad, además de temperaturas frías que no superan los 12 °C en ningún momento del año, una situación que favorece la proliferación espontánea de mohos, en especial del género Penicillium.

Cueva exposición de Queso Cabrales. / Wikicommons / Robot8A

Es aquí donde se marca la diferencia: en Las Arenas las cuevas se han convertido en santuario de maduración, y el Queso de Cabrales se mantiene en celdas subterráneas naturales cavadas dentro de los macizos calizos, donde el Penicillium penetra desde la corteza hasta el corazón de las piezas, otorgándoles las características vetas verdiazules, su textura cremosa y un sabor intenso y picante.

Queso de tres leches Según la receta tradicional, el queso se elabora con leche cruda de vaca, oveja y cabra que pastan libremente en las majadas de alta montaña, consiguiendo ese sabor distintivo gracias a una mezcla única.

Las cuevas ya tienen renombre, como la famosa Cueva del Queso o la Cueva Los Mazos, y su producto Denominación de Origen, reconocido desde 1981, y declarada como una de las DOP más antiguas de España.

Tal es la fama del queso que hoy ostenta una de las competencias más importantes de Europa, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional: el Certamen del Queso Cabrales. Celebrado el último domingo de agosto, la mejor pieza del concurso bate año tras año récords mundiales en subasta pública, reconocido como Récord Guinness en subasta, y llegando a la cifra brutal de 37.500 euros en la edición de este 2026, ahora sí, el queso más cotizado del planeta.

Muestra quesos azules El Cabriteru / Wikicommons / QAEC

Entono natural, puntos turísticos y gastronomía

El pueblo no es para menos. Bañado por el río Cares y el río Casaño, sus valles almacenan bosques de castaños, robles y avellanos, y las riberas del río, un conjunto de alisos y sauces desde los que se divisan los pastos alpinos de cotas más altas.

Escena rural que muestra los Picos de Europa cerca de Las Arenas De Cabrales en Asturias / Istock / Michael Major

En el cielo se suma el buitre leonado, el águila real, el alimoche o el famoso quebrantahuesos; en los ríos, salmón atlántico y trucha común; y en el campo, si se es sigiloso, la vista esporádica de osos pardos cantábricos o el lobo ibérico.

Dentro del mal llamado pueblo –consagrado como Villa desde 1910-, el patrimonio histórico y arquitectónico incluye la Iglesia de Santa María de Llas, de románico tardío a transición gótica y Declarada Bien de Interés Cultural, así como Patrimonio Histórico-Artístico. Decorada con frescos medievales y una fachada limpia, la joya de la corona reside en su campo sagrado: un tejo centenario plantado en el siglo XVII.

Iglesia de Santa María de Llas, Las Arenas de Cabrales / Wikicommons / Ramón

Otros puntos que sin duda merecen una visita, incluyen el Palacio de Mestas y Cosío, la Casa Torrejón, el Barrio de Las Cortinas y la Casa de la Papera, así como el Batán de La Pisa de la Sertal.

El toque gastro

Y si buscas una inmersión completa, no te olvides de la parada gastro: además de los quesos de Cabrales, indiscutible protagonista, disfruta de la fabada asturiana y las verdinas con almejas, una borona preñada, o la carne de Pitu de Caleya, acompañado siempre de un vaso de sidra natural, bien escanciada y siempre, el toque perfecto con cualquier comida.