Entramos en el pueblo donde mejor se come de España, conocido como “el templo mundial del aceite de oliva”: tiene barrio medieval, barroco, fuentes monumentales y una cultura del olivar que se prueba en cada mesa

España tiene 50 provincias y en casi todas es posible encontrar un casco medieval, una iglesia barroca o un producto con denominación de origen, fruto de la historia y diversidad que han caracterizado el territorio desde las primeras civilizaciones. Pero que un solo pueblo atesore las tres cosas con rango de excelencia mundial es, cuanto menos, destacable.

Martín Álvarez

Es el caso de Priego de Córdoba, una localidad andaluza en la comarca de la Subbética cordobesa, con un barrio medieval declarado Bien de Interés Cultural, un despliegue artístico que le ha otorgado el mérito de ser considerado la capital del barroco andaluz y la producción, bajo su propia Denominación de Origen Protegida, del aceite de oliva virgen extra más premiado del planeta.

Calles de Priego de Córdoba / Istock

Un destino gastronómico único

No es ningún descubrimiento que cuando hablamos de España, hablamos siempre de gastronomía, un rasgo cultural implícito en cada uno de sus recovecos, y en el caso de Andalucía esto solo se acentúa.

En su caso la tradición culinaria bebe de la proximidad, del producto local que la sierra y el campo dispensan al municipio. Entre los productos que conforman la despensa de la localidad se encuentran legumbres, trigo, carnes de caza menor, cerdo, y por supuesto, olivares, en una dieta y herencia gastronómica que recuerda su origen de mezcla árabe, cristiana y judía. Los platos más característicos son los potajes de cuchara cotidiana, que no opacan a clásicos como el salmorejo, el flamenquín, el rabo de toro o el revuelto de collejas.

Olivares, Priego de Córdoba / Istock

Pero coronando la mesa, el aceite se proclama producto estrella. La Denominación de Origen Protegida (DOP) Priego de Córdoba abarca más de 29.500 hectáreas repartidas entre cuatro municipios de la zona: Priego, Carcabuey, Almedinilla y Fuente Tójar, todos ellos pertenecientes al Parque Natural de las Sierras Subbéticas, declarado Geoparque por la Unesco. Debido a las características orográficas de la zona en que se encuentran, el terreno se alza en muchos casos a más de 1.000 metros de altura, con hasta un 30% de inclinación, por lo que todas las labores de recolección deben realizarse de manera manual, ocupando el trabajo de más de 6.000 familias encargadas del mantenimiento de estos olivos, muchos de ellos centenarios, e incluso, milenarios.

Entorno de Priego de Córdoba / Istock

El sabor del aceite que resulta es sencillamente inconfundible: afrutado, intenso y con un toque amargo, que ha llevado a la DOP Priego de Córdoba a acumular más de 3.300 premios internacionales, y a su aceite insignia, el Rincón de la Subbética de la cooperativa Almazaras de la Subbética, a encabezar el podio de aceites de oliva virgen extra más prestigioso del mundo, el EVOO World Ranking.

Priego a través de la historia: las paradas indispensables

Más allá de los olivares, este municipio andaluz refleja el paso y evolución de culturas que marcan su cronología, y no debes visitar su interior sin pararte en sus imprescindibles, en un casco urbano central declarado Conjunto Histórico-Artístico.

Barrio de la Villa, Priego de Cordoba / Istock

En el Barrio medieval de la Villa encontrarás el alma del pueblo, de herencia andalusí, callejuelas estrechas, fachadas escaladas y un despliegue de color que decora las paredes, enmarcado en geranios, gitanillas y otras flores hasta el Balcón de Adarve y su impresionante panorámica.

Fuente del Rey, Priego de Córdoba / Istock

Con un diseño neoclásico-barroco y declarada Bien de Interés Cultural, la Fuente del Rey cuenta con tres grandes estanques escalonados, suma139 caños de agua, esculturas mitológicas y la compañía de su segunda, la Fuente de la Salud, datada del siglo XVI.

Y si quieres empaparte de su cultura, haz la Ruta de las Iglesias Barrocas, un recorrido por la historia y una visita continúa entre Monumentos Nacionales y BIC individuales, desde la Iglesia de la Asunción, con impresionantes yeserías, hasta la Iglesia de San Francisco o la Iglesia de la Aurora.