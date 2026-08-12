Entramos en el pueblo conocido como "el templo mundial de la gamba roja": tiene una lonja con subasta diaria y su marisco alcanza precios de joyería
Hay otras gambas rojas en España, pero ninguna es comparable a la que nace en este rincón tan profundo de la Costa Brava.
Palamós puede considerarse, sin exagerar demasiado, uno de los grandes templos españoles de la gamba roja. Un manjar tan exquisito, y tan protegido, que a diario alcanza precios de joyería en la lonja. Y eso tampoco es exagerado. Su precio, que fácilmente puede llegar a los 300 euros por kilo, es la manera de proteger un tesoro gastronómico que nace en el fondo del mar. No es de extrañar que este pequeño municipio a orillas del Mediterráneo esté considerado uno de los lugares más sorprendentes de la provincia de Girona, corazón de la Costa Brava.
De origen neolítico y pasado íbero y romano, Palamós comienza a formar su identidad en la época medieval. Digamos que fue un momento decisivo para la villa: surgía la idea de construir un puerto que diera cobertura al creciente comercio con Italia y especialmente con el Reino de Sicilia. Y el primer paso para conseguirlo fue comprar el castillo de San Esteban de Mar, situado en una zona privilegiada de Palamós, entre la playa de La Fosca y Cala s'Alguer.
Todo eso pasó en el año 1277 y solo dos años después se fundaba la villa de Palamós, precisamente para mantener y defender aquel incipiente puerto. La nueva villa y su puerto serán, a partir de entonces, un elemento estratégico de primera magnitud, con un movimiento portuario tan destacado que llegó a considerarse el puerto de Palamós como el segundo puerto más importante de Cataluña.
El puerto, templo de la gamba roja
Del castillo que fue el germen de la ciudad apenas quedan unas ruinas (que, por cierto, se pueden visitar) pero el puerto no ha dejado de crecer y evolucionar a lo largo de todos estos años hasta el punto de convertirse en el gran icono comercial y turístico de la ciudad, y el principal templo de la gamba roja, el bocado más exquisito que uno puede llevarse a la boca en Palamós (con permiso de su icónico erizo de mar o garoina).
Quien no haya probado nunca esta delicia, debe saber que se pierde uno de los manjares más deliciosos que se pueden disfrutar en las costas españolas. Frente a la gamba roja de Denia (Alicante), famosa por su tamaño excepcional, o la gamba roja de Garrucha (Almería), con la piel de un rojo muy oscuro, casi violáceo, y un aroma marino muy potente, la gamba roja de Palamós es famosa por su frescura y un equilibrio único entre el dulzor de su carne y las notas yodadas del mar.
La estrella de Palamós
Los expertos la definen como una gamba de color rojo intenso, textura crujiente, con un sabor muy marcado a mar, yodo y fondo mineral, y una cabeza especialmente apreciada para concentrar el sabor en caldos, arroces y suquets. No es de extrañar que sea el producto estrella de la oferta pesquera de la ciudad.
La clave de sus características la da precisamente el lugar donde se captura: el cañón de Palamós o cañón de la Fonera, un gran cañón submarino único en la región, y en la península, con una profundidad que arranca en los 200 metros y se extiende hasta superar más de 2000.
Un oasis bajo el mar de la Costa Brava
Situado frente a la costa de Palamós, está considerado un oasis de biodiversidad, gracias a la profundidad, la temperatura del agua y las corrientes marinas que se forman. Condiciones excepcionales para atraer a numerosas especies como la gamba roja, la gran protagonista.
La lonja de Palamós recibe alrededor de mil kilos de gamba roja al día durante la temporada de captura. Y su precio puede alcanzar fácilmente los 280 euros por kilo en las piezas más grandes (las más pequeñas pueden llegar a los 52 euros aproximadamente). No es de extrañar que sea uno de los grandes símbolos de la gastronomía de la ciudad, presente en bares y tabernas y en restaurantes de alta cocina. Irse de Palamós sin degustarla, sería un delito.
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