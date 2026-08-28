Entramos en el pueblo donde se asa el lechazo más cotizado de España: un castillo de 210 metros con forma de barco sobre viñedos y un cerro hueco con un laberinto de bodegas excavadas

La cazuela sale del horno con los bordes tiznados y apenas un dedo de líquido en el fondo. No hay ajo, ni aceite, ni hierbas. Solo agua, sal y el cálculo que el asador hizo de memoria tres horas antes, cuando alguien llamó para avisar de que serían seis a comer. En varios asadores de la villa, el lechazo no espera en la carta a que alguien lo pida: se encarga. La segunda pista está bajo los pies: el cerro sobre el que se asienta el pueblo está atravesado por galerías excavadas a pico por generaciones de cosecheros, con puertas de madera, candados y respiraderos que asoman entre la maleza.

Vista aérea del castillo de Peñafiel en Valladolid. / Istock

La tercera está en las cifras: 5.143 habitantes según el padrón del INE de 2025, a 754 metros de altitud y a 56 kilómetros de Valladolid, justo donde el Duratón desemboca en el Duero. Un municipio de poco más de cinco mil vecinos con un producto reglado al gramo, un castillo de 210 metros de largo sobre la cabeza y kilómetros de bodegas bajo tierra. Esto es Peñafiel.

Redacción Viajar

Por qué este cordero cuesta lo que cuesta

Para entender el precio conviene empezar por el reglamento, no por los adjetivos. La Indicación Geográfica Protegida Lechazo de Castilla y León solo admite animales de tres razas autóctonas —churra, castellana y ojalada— o cruces entre ellas. Los corderos deben tener un peso de entre nueve y doce kilos y menos de treinta y cinco días; y la alimentación debe ser exclusivamente leche materna. Cada animal recibe además un crotal en las veinticuatro horas siguientes al parto. Desde ahí la prueba está en el tamaño: si supera el peso o la edad fijados, deja de ser lechazo IGP. Esa frontera tan estrecha ayuda a entender por qué se paga como se paga.

Pierna de cordero asada servida en cazuela de barro. / Istock / Fernando Campos Villafaina

Los asadores de Peñafiel trabajan tradicionalmente con lechazo churro y apenas se apartan de una fórmula elemental: horno de leña o de barro, cazuela de barro, agua y sal. La cocción es larga y no admite atajos, de modo que el establecimiento necesita saber con antelación cuántas piezas va a preparar. Quien llegue a la una y media sin haber llamado podrá comer muchas otras cosas, pero tendrá difícil encontrar un cuarto de lechazo recién asado esperándolo. La suerte está en que la cocina local no termina ahí. Hay mollejas, chuletillas a la parrilla, escabechados de caza, morcilla de arroz y guisos que cambian con la temporada: setas, espárragos o alcachofas, según toque.

Uno de los asadores de referencia, Molino de Palacios, ocupa un antiguo molino harinero del siglo XVI junto al Duratón. Tiene capacidad para 140 comensales repartidos en tres salones y se accede a él por un pasadizo subterráneo bajo la carretera. Su carta lo advierte expresamente: el lechazo asado, solo con reserva previa.

Un castillo que parece una proa y guarda un museo del vino

Desde la carretera, el castillo parece un barco encallado en lo alto del cerro. La fortaleza, declarada Monumento Nacional en 1917, mide 210 metros de largo y se adapta a una elevación estrecha y alargada entre los ríos Duratón y Duero. De ahí uno de sus sobrenombres más repetidos: el buque de Castilla. En el perímetro se suceden treinta torres cilíndricas, separadas entre sí por apenas diez o quince metros, y solo existe una puerta de entrada. En el centro se alza la torre del homenaje, un prisma rectangular de unos 34 metros de altura con tres plantas abovedadas.

Castillo de Peñafiel en Valladolid / Istock

Con una media de 100.000 visitantes al año, el recinto alberga también el Museo Provincial del Vino, en el patio sur, y dedica sus salas a explicar la vid, los tipos de suelo, la poda, las prensas, el embotellado y los antiguos oficios ligados al vino —botero, tonelero, cestero o corchero—, además de representar las cinco denominaciones de origen de la provincia.

Antes de realizar la visita El castillo solo puede recorrerse mediante visita guiada, mientras que el museo se visita por libre. El precio de la entrada combinada es de 6,60 euros. Entre abril y septiembre abre de martes a domingo, de 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00; el resto del año cierra por la tarde a las 18:00.

Bajo la ladera, el clima cambia por completo. Las bodegas tradicionales mantienen temperaturas cercanas a los 15 grados durante todo el año y una humedad relativa en torno al 80 %. Algunas galerías alcanzan los 150 o incluso los 200 metros de longitud. Durante generaciones, los cosecheros guardaron allí el vino antes de que existieran las cooperativas. Las bodegas se abrieron a pico bajo el castillo y sirvieron para conservar y vender vino hasta hace apenas unas décadas. Desde fuera se delatan por las zarceras, respiraderos y chimeneas que salpican la ladera.

Desde la lejanía el castillo se asemeja al perfil de un barco. / Istock

A apenas doscientos metros aparece el reverso industrial de ese mismo mundo subterráneo. Bodegas Protos conserva una bodega de crianza conectada con la nueva mediante una galería de más de dos kilómetros que discurre bajo el castillo. Sus visitas recorren tanto esos túneles como el edificio diseñado por Richard Rogers.

Qué más ver y qué comer después del lechazo

Entrados en el pueblo, a la Plaza del Coso, declarada Bien de Interés Cultural desde 1999, se entra por dos accesos, uno al norte y otro al oeste. Uno de ellos atraviesa un pasadizo bajo las viviendas. El recinto ocupa unos 3.500 metros cuadrados y está rodeado por 48 edificios de dos y tres alturas. Sus característicos balcones de madera, construidos entre los siglos XVIII y XIX, están rematados por guardamalletas caladas y tiene una peculiaridad poco habitual: no la preside una iglesia ni un edificio institucional. Nació para la fiesta.

Plaza de Peñafiel / istock

La presencia de toros está documentada aquí desde 1433. Durante las fiestas se instala en el centro un ruedo circular que permite que las reses ocupen a la vez el espacio interior y el exterior del anillo, una disposición que no se repite en ninguna otra plaza. También se mantiene el llamado derecho de vistas, una servidumbre consuetudinaria que permite asistir a los festejos desde determinados balcones sin ser propietario de la vivienda. A ello se suman los dieciséis balcones de dos inmuebles municipales que el Ayuntamiento subasta cada año.

Guarda la fecha Las fiestas de Nuestra Señora y San Roque se celebran del 14 al 18 de agosto y están declaradas de Interés Turístico Regional. El Domingo de Resurrección, la misma plaza acoge la Bajada del Ángel, reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Peñafiel, España Vista de la Plaza del Coso, una plaza histórica rodeada de casas tradicionales de madera, destacando el patrimonio cultural y arquitectónico / Istock / t

Para completar el casco conviene reservar al menos media mañana. El convento de San Pablo, con cabecera gótico-mudéjar, se construyó sobre restos del alcázar de Alfonso X. La iglesia de Santa María conserva elementos exteriores del siglo XII junto a reformas de los siglos XV y XVI. La Torre del Reloj, con maquinaria del XIX, es lo único que queda de la desaparecida iglesia de San Esteban. La Casa Museo de la Ribera recrea la vida doméstica de principios del siglo XX mediante una visita teatralizada. De la antigua muralla medieval sobreviven algunos restos en la calle de las Rondas: no son muchos, pero permiten hacerse una idea de por dónde discurría el antiguo cinturón defensivo. El paseo puede terminar junto al Duratón, entre molinos y el parque situado donde estuvo la judería.

Peñafiel, Valladolid, España Vista de la Iglesia de San Pablo, mostrando su histórica fachada de piedra y detalles arquitectónicos / Istock

Por su parte la mesa, por supuesto, tampoco se termina con el lechazo. En las cartas de la comarca aparecen la morcilla de arroz frita, el chorizo de la olla, las sopas castellanas, los escabechados de caza o las setas de otoño. En muchos establecimientos el vino todavía se sirve en jarrillos de barro.

En el extremo opuesto de esa misma tradición está Ambivium, el restaurante de Pago de Carraovejas, que revalidó en la edición de 2026 su Estrella Michelin y su Estrella Verde. Su menú Cellarium: herencia y legado, dirigido por el chef Cristóbal Muñoz, gira alrededor de los métodos de conservación de los alimentos y se acompaña con armonías escogidas de una bodega que reúne 5.600 referencias. A cincuenta metros de los fogones, el restaurante dispone además de su propio huerto ecológico. Del jarrillo de barro a una bodega de 5.600 referencias apenas hay ocho kilómetros de viñedo.