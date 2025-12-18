El dulce navideño que no esperabas: no es un roscón ni un panettone, pero reclama un lugar en tus menús estas fechas
¿Qué te parece incluir unas gominolas premium a tu listado de dulces favoritos navideños? Frutos Secos Ibiza te ofrece su edición limitada de Oh My Sweets! Christmas Mix.
Roscones, panettones y polvorones tradicionales endulzan cada año nuestras Navidades, pero este año hay una nueva propuesta que saborear. Se trata de la edición especial de Navidad de Oh My Sweets!, la línea de gominolas premium creada por la empresa española Frutos Secos Ibiza que, por cierto, lleva más de 45 años ofreciéndonos frutos secos y productos gourmet a los que es difícil resistirse.
El Christmas Mix de Oh My Sweets! incluye un mix navideño de gominolas que adoptan formas muy de la época, estrellas, bastones y árboles, que vienen en una bolsa doypack resellable, perfecta para abrirla y cerrarla tantas veces como haga falta. El envase, de color rojo brillante, con toques dorados y motivos invernales, respira festividad por los cuatro costados.
¿Nuestra propuesta? Incluir estas gominolas premium antes, durante o después de tus comidas navideñas, en la bandeja de los turrones o en un bol junto a los aperitivos. Con ellas conseguirás devolver a la infancia por un instante a tus invitados o hacer disfrutar de lo lindo a los más peques.
Puedes encontrar el Oh My Sweets! Christmas Mix en tiendas gourmet, y también todo el resto de propuestas de la línea, entre las que hay Moras, Mix Dulce, Fruta Italiana, Mix Vegano, Ositos y Mix Regaliz.
