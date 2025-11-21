El destino gastronómico que todo el mundo debería visitar, según Dabiz Muñoz: la cocina de todo el mundo concentrada en una de las ciudades más bonitas de España

"Ha llegado hace poco, unos años, pero yo diría que se ha convertido en una referencia para la ciudad y en uno de mis absolutos favoritos para comer", compartió en sus redes sociales. Abrió en 2022 y su propuesta de fusión japo-castiza ha conquistado los paladares más exigentes de la capital. Hugo Muñoz es quien está detrás de este proyecto que ofrece, entre otros platos, gyozas de callos a la madrileña, temaki de "Kebab" de mollejas de cordero al carbón o nigiri de migas de pastor con panko, pimentón de la Vera y papada curada.