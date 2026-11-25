Entre los parques naturales de Urkiola y Gorbea, recorriendo la N-240 a la altura de Ugarte (Vizcaya) aparece un pequeño desvío cuasi escondido que sube hacia la montaña. A los lados, árboles y arbustos protegen el camino y sumergen al viajero en un precioso recorrido que le lleva hasta lo alto de un baserri (caserío) vasco. Flanqueante a los lados, le acompaña también un viñedo de txakoli de 11 hectáreas, el mismo con cuyas uvas se elaboran los vinos que dan la bienvenida a los comensales al restaurante Garena, con una estrella Michelin.

El caserío que acoge el restaurante Garena / © Juan Boado/Garena

Es allí, a 260 metros sobre el nivel del mar y en medio de este viñedo de txakoli, donde comienza la experiencia de su propuesta gastronómica. Paisaje, cocina, arquitectura e historia llevan a los comensales a un viaje por las raíces de la cocina vasca de caserío. Esta es la idea con la que nació Garena en 2020 de la mano de Julen Baz: recuperar la memoria de los caseríos y contar cómo se vivía y trabajaba en ellos a través de la gastronomía. Así, con vistas a sus viñedos y con un txakoli de su bodega como abreboca comienza la experiencia.

Sara Fernández García

Cocina de baserri

Del siglo XVII, restaurado para conservar su identidad, el caserío en el que se ubica Garena invita a retroceder varios siglos y a sumergirse de lleno en el papel que desempeñaba este edificio en la vida rural vasca. Los baserri eran mucho más que viviendas; eran espacios donde se vivía, pero también donde se criaban animales, se cultivaba la tierra, se elaboraban alimentos y se aprovechaban los recursos del entorno. Esto es así porque antaño las familias desarrollaban una economía ligada al trabajo agrícola y ganadero, elaboraban txakoli y sidra, cuidaban sus huertos y compartían tareas con otras comunidades. Esa forma de vida es la que Garena explica a través de los diferentes espacios del edificio y mediante un menú degustación que se articula alrededor de ingredientes y elaboraciones que formaban parte de aquella despensa doméstica. La cocina de Julen Baz toma esa memoria del caserío como punto de partida y de inspiración y la traslada a un lenguaje actual en donde, a través de la cocina, mediante técnicas contemporáneas y una atención especial a los productos recuperados, la pone sobre la mesa.

Vistas desde Garena hacia su viñedo / © Juan Boado/Garena

Despensa del territorio

La memoria y los sabores del caserío llegan a la mesa de Garena, no solo a través de la recreación de recetas antiguas, sino también del rescate de productos, animales, cultivos y costumbres que durante generaciones formaron parte de la alimentación cotidiana y que hoy han quedado relegados o prácticamente desaparecidos. Uno de sus proyectos más representativos es el de la oveja latxa, una raza históricamente ligada al paisaje vasco que ha dejado de ser productiva para la obtención de leche y que en Garena se utiliza para el pastoreo en los terrenos del viñedo –manteniendo el suelo y proporcionando abono natural–, además de para el consumo de su carne en diferentes elaboraciones. Un ejemplo que demuestra la economía circular que hay detrás del proyecto. La recuperación de las razas autóctonas como las gallinas Euskal Oiloa y el cerdo Euskal Txerri es otra de las patas del trabajo de Garena cuidando la despensa desde su origen hasta que el alimento llega a la mesa. Pero hay dos más.

El segundo se encuentra a la entrada del caserío, con vistas a sus viñedos y a los impresionantes parques naturales que le rodean, se trata del huerto. En un recorrido por sus bancales se pueden descubrir algunas de las plantas, hierbas y aromáticas con las que trabajan en Garena. Aquí la filosofía es la misma: la de la búsqueda de semillas antiguas y variedades vegetales que han ido desapareciendo de los cultivos habituales con el fin de recuperarlas y ponerlas sobre la mesa. Así, aparecen maíces, rabanitos o lechugas locales, como la Martina, además explorar el uso de plantas aromáticas autóctonas para la elaboración de bebidas sin alcohol. Esta labor de investigación alrededor del huerto busca ampliar la despensa del restaurante y devolver el protagonismo a los productos que forman parte de la memoria agrícola de la zona.

El cocinero Julen Baz / © Custodio Fotografía /Garena

El vino de casa

El viñedo, ese paisaje vitivinícola que acompaña al comensal a lo largo de este viaje por la culinaria del baserri, es la tercera gran pata. A lo largo y ancho de sus once hectáreas se distribuyen dos variedades de uvas autóctonas: el 80% de la plantación corresponde a Hondarrabi Zerratia; mientras, el 20% restante, lo ocupa Hondarrabi Zuri. Con ellas se elaboran dos vinos propios que forman parte de la visita al restaurante desde que se entra por su puerta: el primero de ellos es Garena, un txakoli mdoerno formado por el ensamblaje de un 80% de Hondarrabi Zerratia y un 20% de Hondarrabi Zuri, dando lugar a un vino fresco y aromático; mientras, Geroa se elabora con uvas 100% Hondarrabi Zerratia encontrando un vino que representa la evolución y el futuro del Txakoli de Bizkaia.

Pase del conejo: guiso, consomé y paté / © Juan Boado/Garena

Recetas de ayer

A través de doce pases, la propuesta de Garena traslada a los comensales a un viaje en el tiempo en el que se unen tradición, respeto y sabor para descubrir cómo era antaño la vida en los caseríos. Cada plato parte de una costumbre, un ingrediente o una forma de aprovechamiento vinculada a la vida rural reinterpretando la cocina del baserri desde una visión contemporánea.

Los guisos ocupan un lugar fundamental dentro de la propuesta junto al conejo, habitual de los caseríos por su facilidad de cría y aprovechamiento, y la gallina vieja, tradicionalmente destinada a caldos y cocciones prolongadas. La oveja latxa es otra de las grandes protagonistas, transformada en un hot dog con cremoso de queso Idiazabal y caviar, una presentación informal elevada a estrella Michelin que demuestra cómo un producto ligado a la ganadería tradicional puede encontrar nuevas formas de expresión.

Hot dog de oveja latxa / © Juan Boado/Garena

Dentro de la cocina vasca no puede faltar una de las preparaciones más reconocibles: la salsa verde. Utilizada como hilo conductor de varios pases dedicados al pescado, la salsa verde acompaña a una merluza que recuerda a la receta de la abuela de Julen, a una almeja fina y una kokotxa; productos de su mar que se ligan a las elaboraciones más clásicas de su recetario. El marmitako es otro de esos pases que hacen guiños a las elaboraciones vascas junto a los callos de bacalao al pilpil o su bogavante a la brasa. Los postres mantienen ese diálogo entre memoria y paisaje en sus elaboraciones protagonizadas por la calabaza y el queso Idiazabal, además de en sus petit fours, donde las peras al vino convertidas en pequeñas golosinas hacen un guiño a ese postre antiguo tan de casa.

Este viaje por los sabores del baserri vasco es un recorrido, no por las recetas de antes, sino por un conocimiento que merece seguir vivo. El caserío, el viñedo, las ovejas latxas, las semillas recuperadas y los productores locales dan vida a un relato gastronómico que habla sobre la cultura alimentaria del País Vasco rural, de los recursos del entorno y la capacidad de aprovecharlos. Por eso, una vez te sientas en la mesa de Garena, descubres a través de la cocina de Julen Baz el patrimonio alimentario del baserri y una memoria gastronómica que merece la pena no olvidar.