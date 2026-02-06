Quince etapas para saborear el viaje: Degusta el Grand Tour de Catalunya

El Grand Tour de Catalunya arranca en Barcelona con un maridaje de arquitectura y chocolate. Desde un hotel modernista, la ruta enlaza una chocolatería del siglo XIX con una pastelería de vanguardia. En el mercado de Santa Caterina elegimos los productos para un taller de arroces marineros y, al caer la tarde, un pescador nos guía por el muelle y la lonja de la Barceloneta, antes de cerrar el día en un restaurante Michelin.