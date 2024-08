Cuatro restaurantes imprescindibles para comer en Hawái: festival de sabores.

Keaka Lee, hijo gastronómico de The Pig & the Lady, también se formó en restaurantes norteamericanos con estrella Michelin hasta lanzar su propio espacio, mimado por los James Beard Award, la lista de prestigio estadounidense. Sus platos ingeniosos muestran la versatilidad de los ingredientes locales y un crisol de influencias asiáticas y del Pacífico.

Sus proveedores de cercanía le brindan carnes de calidad para su hamburguesa con alioli de anchoa. También cultiva los sabores globales. Por ejemplo, I Love You a Laksa Risotto, un curry de coco malayo con almejas y camarones de Kauai .

The Pig and the Lady