Los críticos dictan sentencia: el mejor vino del mundo cuesta menos de 10 euros, está en todos los supermercados y es imprescindible para Navidad

A veces un precio desorbitado no es sinónimo de una buena calidad, y este vino de menos de 10 euros es un muy buen ejemplo.
Más allá de la familia y los amigos, el vino es la mejor compañía que se puede tener en un evento navideño. Los amantes del buen vino saben lo importante que es hacer una buena selección para que se convierta en el elemento perfecto en una mesa especial. Casi todo el mundo piensa que la calidad está ligada al precio y que, cuanto mejor es, más caro resulta. Pero esto no es del todo cierto, porque hay vinos de muy buena calidad por precios muy bajos.
De hecho, el segundo mejor vino del mundo cuesta menos de 10 euros y está disponible en los supermercados para comprarlo estas Navidades. Se trata de Clos Lojen de la añada 2023, un tinto de origen español que cuenta con nada más y nada menos que 93 puntos Parker, el sistema de calificación creado por el influyente crítico Robert Parker y que sirve como guía mundial para consumidores y bodegas.
Críticos y sumilleres de todo el mundo se han encargado de comprobar si su calidad es tan buena como dicen. Luis Baselga, sumiller de Smoked Room, el restaurante del chef Dani García, lo recomendó a la revista Esquire: "Lo bebo y recomiendo con asiduidad por su versatilidad, es un perfecto ejemplo de un vino de placer por 10 euros que podría costar perfectamente el triple". Su singularidad reside en las uvas y las técnicas utilizadas.
Clos Lojen se produce en las Bodegas y Viñedos Ponce, con una importante tradición familiar. Se ubica en la D.O. Manchuela, en Cuenca, y desde su fundación en 2005, se ha encargado de recuperar variedades autóctonas y viñedos antiguos. Destacan las uvas de la variedad Bobal, procedentes de viñedos de más de 30 años de edad. Es un vino que sabe a los de toda la vida y ha dejado huella entre los apasionados del mismo.
Este tipo de uva ha sido muy subestimada a lo largo de la historia en comparación con otras más populares como la Garnacha o el Tempranillo. Es lo que lo diferencia de otros vinos, junto a su enfoque apostando por la viticultura sostenible. Como el objetivo de los creadores es dar a conocer la variedad Bobal y que llegue a todo el mundo, su precio no es nada disparatado, manteniendo así una relación honesta entre el precio y el producto que ofrecen.
Además, producen su vino empleando únicamente técnicas tradicionales y con la más mínima intervención posible, haciendo incluso la vendimia a mano. Resulta fresco y joven, equilibrado, especiado y con muy buena acidez, entre su amplio abanico de aromas sobresalen la cereza negra y el arándano. Es ligero y muy versátil, por lo que se puede servir con arroces, carnes blancas, embutidos y quesos curados. Ideal para servir en Navidad.
