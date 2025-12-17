Los críticos dictan sentencia: el mejor vino del mundo cuesta menos de 10 euros, está en todos los supermercados y es imprescindible para Navidad

Este tipo de uva ha sido muy subestimada a lo largo de la historia en comparación con otras más populares como la Garnacha o el Tempranillo. Es lo que lo diferencia de otros vinos, junto a su enfoque apostando por la viticultura sostenible. Como el objetivo de los creadores es dar a conocer la variedad Bobal y que llegue a todo el mundo, su precio no es nada disparatado, manteniendo así una relación honesta entre el precio y el producto que ofrecen.