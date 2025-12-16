Los críticos dictan sentencia: estos son los 5 mejores jamones de España en relación calidad-precio, perfectos para Navidad
Buenas opciones, precios sensatos y jamones que cumplen en cualquier mesa familiar.
La Navidad, en España, se nota en casa antes que en la calle. Justo en el momento en el que alguien suelta lo de “hay que empezar a mirar el jamón”. Porque el jamón no es solo comida, es reunión, sobremesa y tradición. El problema viene después, cuando vas al supermercado y parece que te ponen a prueba; precios abusivos, etiquetas confusas y la sensación de que, o pagas mucho, o no comes bien. Y, seamos sinceros, tampoco estamos para derrochar. Cómo lleva diciendo mi abuela desde que tengo uso de razón: “hay que tener cuidado, que esté año viene muy malo”.
No pretendo dictar sentencia apoyándome en la sabiduría de la más entrenada de mi familia, pero lo que sí que puedo decir, es que en toda casa de vecino se puede disfrutar de una buena comida navideña, sea cual sea tu presupuesto. Y en VIAJAR te queremos acompañar en este proceso.
La buena noticia es que no hace falta gastarse cantidades desorbitadas de dinero en un buen jamón. Ni mucho menos. En los últimos años, análisis independientes como los de la OCU han dejado algo claro que hoy se pueden encontrar jamones de muy buena calidad en el supermercado, a precios razonables y sin necesidad de hipotecar el presupuesto navideño. Pensados para quienes quieren acertar sin complicarse y disfrutar sin remordimientos. Con ese criterio de calidad, precio y facilidad para encontrarlos, estos son los cinco jamones que mejor salen parados, según los expertos y las valoraciones más fiables.
El jamón número uno sin discusión
Si hubiera que elegir un solo jamón para ponerlo en el centro de la mesa sin darle más vueltas y sin dañar tu bolsillo, sería este. El jamón ibérico de Auchan destaca por una relación calidad-precio difícil de igualar, con una puntuación de 84 sobre 100 en los análisis de la OCU y un precio muy ajustado para lo que ofrece.
Tiene una curación equilibrada, buen punto de grasa y un sabor limpio, sin excesos ni defectos. Además, se encuentra fácilmente en Alcampo, algo que también cuenta cuando llegan las prisas de última hora (que nos conocemos…). Es ese jamón que gusta a todo el mundo y que nunca falla.
El que sorprende por lo que cuesta
Este es el típico producto que nadie espera y que luego todo el mundo recomienda. El jamón ibérico Realvalle, disponible en Lidl, ha logrado una nota de 88 sobre 100, una puntuación altísima para un producto de este rango de precio. Por menos de cinco euros el envase, ofrece un sabor más que notable, buena textura y una curación bien trabajada. Ideal para quienes buscan ahorrar sin renunciar a comer bien. Aquí se demuestra que, a veces, menos es más.
Para quienes quieren un plus
Subimos un pequeño escalón, pero sin salirnos del terreno sensato. Los loncheados ibéricos Villar alcanzan una puntuación de 87 sobre 100 y destacan por una textura agradable y un perfil de sabor algo más complejo. Es una opción muy interesante para quienes quieren algo un poco más especial, quizá para una comida concreta o para sorprender sin irse a gamas premium. Un jamón bien hecho, sin mucho adorno.
El mejor para subir el nivel sin disparar el precio
Con una de las notas más altas del ranking, un 88 sobre 100, el jamón ibérico de Sánchez Alcaraz es una apuesta segura para quienes están dispuestos a pagar un poco más a cambio de una calidad claramente superior. Está bien curado, tiene una grasa bien integrada y un sabor más intenso, pero sin resultar pesado. Se encuentra en cadenas como DIA o Alcampo y encaja perfectamente en esa categoría de “este año nos damos un pequeño capricho”.
El comodín que nunca falla
Mercadona vuelve a colarse en la lista por una razón sencilla, la fiabilidad. Su jamón ibérico, con 84 puntos sobre 100, cumple con creces y mantiene una calidad constante. No es el más sorprendente ni el más sofisticado, pero es accesible, reconocible y funciona. Para muchas familias, es una opción cómoda y segura, especialmente cuando se busca algo correcto para todos los días de fiesta.
Elegir bien es saber qué compras
Te doy un consejo, más allá del precio, conviene fijarse en el etiquetado, el tipo de curación y la procedencia. No siempre lo más caro es lo mejor, ni lo más barato un error. Como suele decirse, no es gastar más, sino gastar mejor. Con cualquiera de estos cinco jamones, la Navidad está más que asegurada. Porque al final, lo importante no es cuánto cuesta la pieza, siempre ha sido con quién se comparte. Y en eso, el jamón sigue siendo el rey indiscutible de la mesa.
