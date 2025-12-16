Los críticos dictan sentencia: estos son los 5 mejores jamones de España en relación calidad-precio, perfectos para Navidad

La Navidad, en España, se nota en casa antes que en la calle. Justo en el momento en el que alguien suelta lo de “hay que empezar a mirar el jamón”. Porque el jamón no es solo comida, es reunión, sobremesa y tradición. El problema viene después, cuando vas al supermercado y parece que te ponen a prueba; precios abusivos, etiquetas confusas y la sensación de que, o pagas mucho, o no comes bien. Y, seamos sinceros, tampoco estamos para derrochar. Cómo lleva diciendo mi abuela desde que tengo uso de razón: “hay que tener cuidado, que esté año viene muy malo”.