Este pueblo no conoce el turismo, pero tiene la comida más rica de España: hacen "el mejor arroz del mundo" según Ferrán Adrià
Un precioso pueblo medieval con uno de los platos más deliciosos del país.
España es un país con una gran variedad gastronómica considerada por muchos la mejor del mundo. Platos como la tortilla de patatas, las croquetas o la paella son parte de nuestra vida desde que nacemos, siendo esta última típica de la Comunidad Valenciana. Justo allí, hay un pueblo que prepara una de las mejores del país.
Este municipio de poco más de 20.000 habitantes se encuentra en el interior de la Comunidad Autónoma, por lo que al no tener costa su turismo es mucho menos masificado, lo cual lo convierte en el lugar ideal para ir de visita gastronómica. Allí se prepara, según el chef Ferran Adrià, “el mejor arroz del mundo”.
La mejor paella que existe
Hablamos de la localidad de Aspe, situada en la provincia de Alicante y con un restaurante capaz de preparar un arroz con el que se te hará la boca agua. Aquí encontrarás el Restaurante Alfonso Mira, dirigido por los hermanos Alfonso y Teo Mira, el cual es el sitio perfecto para probar este típico plato valenciano.
La receta consiste en una paella de conejo y caracoles al sarmiento, la cual llegó a ellos directamente de su creadora: su bisabuela. Mediante la réplica de su plato, los hermanos han elevado la tradición culinaria familiar al máximo exponente y, tras años de trabajo, han conseguido que su restaurante sea un referente de la cocina.
Una joya por descubrir
A pesar de ser parte de la Comunidad Valenciana, Aspe no está nada masificado, lo que lo convierte en el destino ideal para conocer la zona sin tener que sufrir el agobio de lugares como Benidorm o Calpe. Si lo visitas con intención de probar su plato estrella, luego debes quedarte y recorrer la localidad. Es un pueblo que merece la pena conocer.
Se sitúa junto al río Tarafa y en él encontrarás el Canal del Hierro, uno de sus tres acueductos que, además, es de finales del siglo XIX. Aparte de estas construcciones, Aspe tiene sitios imprescindibles como sus molinos de 1844, los antiguos lavaderos o el castillo de Aljau, el cual es de origen medieval.
Aspe es un destino diferente comparado con los más típicos de la zona mediterránea. No tiene costa, pero tiene unas calles capaces de transportarte a la Edad Media. Además, es uno de los mejores sitios para comer de toda la Comunidad Valenciana. Si te gusta la comida tradicional, ya sabes cuál debe ser tu próximo viaje.
