Dónde comer en Ruzafa: 6 restaurantes llenos de estrella, canallismo y café recién tostado

El arroz empezará también a ser importante en la cocina de La Salita y de Begoña, pero sobre todo en los postres. “Este año que he estado como embajadora del arroz he tenido la suerte de conocer todos los arroces en la Albufera. Me ha dado mucha pena que tengamos este turismo tan superficial con respecto al arroz. Hay una historia tan chula con el arroz…” ¿Y qué se le ha ocurrido? “Para terminar la comida, me tenía muy frustrada el tema de los bombones. Pero ahora vamos a sacar desde granos de arroz en dulce para los petits, como si fuera una rama de arroz que te la comes, hasta el regaliz que te comías con tu padre cuando ibas al fútbol de pequeña, pero de chocolate. Los rollitos de anís, que me encantan, pero hechos a partir de un merengue. Vamos a sacar la parte de los petits que va a ser tan tan rollo Valencia, es superemocionante”. “Me gusta que la gente se vaya con la sensación de conocimiento de las cosas que pasan en la ciudad mucho más allá de comerte una paella en una barraca. Cuando vas a un restaurante gastronómico ya gastas un dinero que no es el normal. Entiendo que si te ponen caviar y gambas pagas por el producto porque el producto ya es caro, pero tenemos la sensación de que gente que viene y no es de aquí se va con la sensación de haberse comido Valencia pero de otra forma. Para mí eso es muy guay”. Y para el cliente también.