Comer en Oporto: todo lo que no puedes perderte en la ciudad de las dos orillas

Oporto trata el bacalao a su manera propia. La receta local por excelencia es el bacalhau com broa. Se hace al horno, cubierto con una capa de pan crujiente de maíz. Es muy jugoso y se acompaña con aceitunas negras. Se le pueden añadir trocitos de beicon, patatas y huevo. También gustan de tomarlo en buñuelos como aperitivo. Esas bolinhas se hacen con puré de patata, cebolla, huevo, perejil y el ingrediente central. Y sin salir del mar, es deseable probar un pulpo con salsa verde (polvo com molho verde) que no se encuentra en ningún otro lugar. Cocido con cebolla, perejil y ajo muy picaditos, se sazona con aceite y vinagre. Las sardinas asadas a la parrilla con sal gruesa también se aprecian en Oporto y, al igual que la vecina Galicia, son diestros en caldos y sopas. El caldo verde se encuentra en todas las tabernas y restaurantes: una espesa sopa de verduras rica en vitaminas, con col, patata, cebolla, ajo y aceite de oliva.