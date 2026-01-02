Colas kilométricas para reservar el roscón de Reyes que está triunfando en toda España por su precio y su calidad: recomendado por los expertos y perfecto para sorprender

Con nata o sin ella, de pistacho o sabor tradicional, con fruta escarchada o almendra troceada… hay para quienes lo de los ingredientes es casi lo de menos. Y luego están los que, por el contrario, solo eligen roscones con pedigrí, esos que se alzan con el título a mejor roscón del año. Y hay uno que este 2025 tiene todas las papeletas para triunfar.