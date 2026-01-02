Colas kilométricas para reservar el roscón de Reyes que está triunfando en toda España por su precio y su calidad: recomendado por los expertos y perfecto para sorprender
Es el mejor roscón de Madrid y si todavía no lo has probado, deberías reservarlo ya (antes de que se acabe).
Comer roscón el día de Reyes es posiblemente una de las tradiciones gastronómicas más populares y celebradas de toda la Navidad. Da igual la ciudad, región o Comunidad, no hay casa en España que el día 6 de enero no tenga a mano un roscón para desayunar.
Con nata o sin ella, de pistacho o sabor tradicional, con fruta escarchada o almendra troceada… hay para quienes lo de los ingredientes es casi lo de menos. Y luego están los que, por el contrario, solo eligen roscones con pedigrí, esos que se alzan con el título a mejor roscón del año. Y hay uno que este 2025 tiene todas las papeletas para triunfar.
El mejor roscón que vas a probar este año
Este año, el premio a mejor roscón de Madrid se lo ha llevado un pequeño obrador artesanal abierto en la zona de Retiro, posicionado desde ya entre los mejores roscones de España. Y eso solo puede significar una cosa: que quien quiera probarlo tendrá que esperar colas kilométricas hasta conseguir el suyo.
Se trata de Doble Uve Obrador y según el jurado experto que ha formado parte de la cata, el roscón que elaboran en este rincón madrileño destaca por sus matices precisos y bien definidos de azahar, además del equilibrio entre aroma, textura y sabor, así como una correcta fermentación. Se puede adquirir a partir de 30 euros (el roscón de medio kilo).
Otros roscones recomendados por expertos
Si la mala suerte quiere que este año no puedas probar el roscón que prepara Paloma Silvestrin, la maestra pastelera que hay detrás del obrador Doble Uve, no sufras porque si de algo puede presumir Madrid es de tener entre sus calles algunos de los mejores roscones de España.
Si te importa el precio, puedes tirar del mejor roscón de supermercado. La OCU ha dicho que el que elaboran en Lidl, por menos de nueve euros, es una de las grandes alternativas; y aseguran que el que lleva relleno de nata, es más que recomendable, además de su elaboración de pistacho, posiblemente el ingrediente estrella de la Navidad.
Si por el contrario, prefieres tirar la casa por la ventana y apostar más por la calidad, entonces la opción perfecta es decantarse por roscones con firma, como los que elaboran en La Duquesita, posiblemente la pastelería más bonita y con más solera de Madrid.
La pastelería más bonita de Madrid
El obrador, abierto hace más de un siglo en el barrio de Las Salesas, fue adquirido hace unos años por el laureado y multipremiado maestro pastelero Oriol Balaguer. Suya es la receta del que está considerado como uno de los mejores roscones de España.
Desde 22 euros, cualquiera puede probarlo. Aunque avisamos: las unidades son limitadas y suelen agotarse pronto. Por suerte, suelen reponer al día siguiente, aunque teniendo en cuenta las fechas en las que estamos, lo mejor es reservarlo para no quedarse sin.
