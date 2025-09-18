La cocina del fin del mundo: así se come en un crucero por Tierra del Fuego

“Las costas occidentales de la Tierra del Fuego se desgranan en numerosas islas, entre las cuales culebrean canales misteriosos que van a perderse allá en el fin del mundo, en La Sepultura del Diablo”. ¿Cómo no va a querer uno aventurarse por estas regiones después de leer estas líneas escritas por el maestro chileno Francisco Coloane (1910-2002)? El archipiélago de Tierra del Fuego es la frontera más austral del continente americano y comprende territorio tanto de Argentina como de Chile. En esta tierra desembarcó Charles Darwin en 1832 y aquí se encuentra el legendario Cabo de Hornos, punto de encuentro de los océanos Atlántico y Pacífico. Territorio de marineros, contrabandistas y cazadores, todas estas historias han convertido a Tierra del Fuego en un destino icónico para los amantes de la aventura.