Cocina de mercado: un recorrido por los mejores puestos gastronómicos de España
De Galicia a Madrid pasando por Málaga, estos restaurantes son parada obligada
Los mercados gastronómicos se han convertido en auténticos destinos culinarios: lugares donde el producto llega fresco cada mañana y donde los chefs de los puestos colindantes crean sus cartas con ellos. España vive un momento dorado en esta escena, con cocineros que reinterpretan el concepto de “puesto de mercado” hasta convertirlo en destino gastronómico. Este es un viaje por siete paradas imprescindibles: del bullicio madrileño a la tradición compostelana, pasando por la vitalidad donostiarra y la magia de la Boquería.
Doppelgänger (Madrid)
En Madrid, dentro del Mercado de Antón Martín, Doppelgänger demuestra que un puesto puede desafiar a un restaurante convencional. Allí, cada día, Samy Ali y su equipo, trabajan con un pie en la vanguardia y otro en el producto diario que entra por la puerta del mercado, además de por ese espíritu viajero y aventurero que le corre por las venas. De esta forma, en su concentrada carta aparecen elaboraciones complejas con mezcla de técnicas asiáticas, guiños latinoamericanos, productos africanos y un fondo español único. Además, tiene la particularidad de que se sirven en barra y en sus mesas altas, haciendo de la alta cocina de mercado todo un rito gastronómico informal.
Maun (San Sebastián)
En Donostia, donde el producto es religión, Maun hace del mercado su santuario. Ubicado en el Mercado de San Martín, con una barra y algunas mesas, su propuesta se sustenta en el recetario vasco (en guisos, fondos, pescados que parecen recién salidos del Cantábrico y verduras que se compran en el propio mercado) pero con mucho aire viajero que nos hace recorrer desde Asia a Latinoamérica. Eso sí, su filosofía de trabajo está clara: respecto absoluto por la materia prima y la búsqueda incansable del sabor.
Marisquería El Yerno (Málaga)
En el corazón de Málaga aparece Marisquería El Yerno, un puesto que está demostrando que la cocina de mercado con alma andaluza es lugar de peregrinaje. Su estilo fusiona la despensa andaluza —pescados azules, verduras de la vega, encurtidos, cítricos— con técnicas globales: desde fermentados asiáticos hasta fondos latinoamericanos. El resultado es una carta breve, de temporada y muy local, que convierte cada visita en un pequeño viaje gastronómico.
Insurgente (Madrid)
Insurgente, uno de los puestos más comentados de la nueva ola madrileña, ubicado en el Mercado de Chamberí, hace honor a su nombre: rompe con lo esperado. Su cocina es desafiante, urbana, moderna y con alma muy latina, como la de sus propietarios, Genaro Celia y Agustín Mikielievich, colombiano y argentino respectivamente, propone elaboraciones que combinan sabores potentes, guiños callejeros y técnicas contemporáneas, en un espacio informal que invita a disfrutar todavía más de lo que se está comiendo.
Pinotxo (Barcelona)
Pocas barras pueden presumir de tener la historia, el alma y la emoción de Pinotxo. Ubicado en el Mercado de la Boquería de Barcelona desde 1930, este puesto es un símbolo del mercado y de la cocina catalana. Sus platos —cap i pota, garbanzos con butifarra, revueltos de temporada, calamares… — son un homenaje a la tradición. Aquí no hay artificios: solo producto perfecto, elaborado con oficio y servido con la cercanía que ha convertido a esta barra en un icono absoluto.
Abastos 2.0 (Santiago de Compostela)
Entre las calles de piedra de Santiago de Compostela, en plena Plaza de Abastos y colindante con su mercado, Abastos 2.0 redefine lo que significa la cocina gallega contemporánea. Este proyecto nació con un objetivo claro: cocinar únicamente con lo que llega cada día al mercado. Mariscos recién traídos de la ría, pescados que marcan la temporada, verduras de huerta gallega y vinos del territorio forman una propuesta honesta, radicalmente ligada al entorno. Su cocina es inmediata, fresca y profundamente gallega. Un festival del producto kilómetro cero.
Tripea (Madrid)
Tripea, uno de los puestos más conocidos del Mercado de Vallehermoso, en Madrid, es puro mestizaje. Allí Roberto Martínez ha creado un menú que hace viajar a los comensales entre Perú, el sudeste asiático y España a travs de ceviches irreverentes, fondos sabrosos, buns, currys y sabores que despiertan todos los sentidos. Tripea es energía pura: una barra donde siempre ocurre algo, donde los sabores son intensos y el disfrute es siempre monumental. Es, sencillamente, uno de los puestos más influyentes de la nueva cocina madrileña.
