Cocina de mercado: un recorrido por los mejores puestos gastronómicos de España

En Madrid, dentro del Mercado de Antón Martín, Doppelgänger demuestra que un puesto puede desafiar a un restaurante convencional. Allí, cada día, Samy Ali y su equipo, trabajan con un pie en la vanguardia y otro en el producto diario que entra por la puerta del mercado, además de por ese espíritu viajero y aventurero que le corre por las venas. De esta forma, en su concentrada carta aparecen elaboraciones complejas con mezcla de técnicas asiáticas, guiños latinoamericanos, productos africanos y un fondo español único. Además, tiene la particularidad de que se sirven en barra y en sus mesas altas, haciendo de la alta cocina de mercado todo un rito gastronómico informal.