Ni San Sebastián, ni Madrid: la ciudad donde mejor se come de España según los expertos está en el sur, tiene la mayor concentración de bodegas históricas por metro cuadrado y ofrece tapas impresionantes
Tiene el premio a la Capital Española de la Gastronomía 2026 y cuenta con unas tabernas únicas.
No hay nada como disfrutar de una buena comida tras conocer una ciudad impresionante. Algunos sitios como San Sebastián o Madrid son perfectos para ello, pero hay otros que, pese a ser igual de impresionantes, están muy infravalorados. Es más, hay una ciudad en la provincia de Cádiz perfecta para hacer este plan.
Es uno de los sitios en los que mejor se come de España y, aparte de contar con una gastronomía impresionante, tiene una de las mayores concentraciones de bodegas históricas del mundo con decenas de ellas e incluso algunas cuya historia se remonta a hace casi 400 años. Sin duda, Jerez de la Frontera es uno de los mejores destinos para hacer una escapada.
Una historia milenaria
La historia vinícola de Jerez de la Frontera se remonta a hace miles de años, cuando los fenicios introdujeron la vid en la zona. No obstante, fueron los romanos y visigodos quienes perfeccionaron el cultivo, consolidando a lo que hoy en día conocemos como Andaucía como uno de los mayores productores de vino.
Tras la Reconquista, la producción dio un paso más allá y alcanzó Inglaterra, donde se comenzó a exportar de forma masiva durante los siglos XVI y XVII estableciéndose como un elemento clave en el comercio entre España y el país inglés. Hoy en día, la región de El Marco de Jerez, compuesta por 9 municipios, puede presumir de ser una leyenda del mundo vinícola.
Unas bodegas llenas de historia
Por eso, si visitas Jerez de la Frontera no puedes perderte un tour por sus bodegas. Algunas de las más antiguas son las Bodegas Fundador, cuya historia comienza en 1730 y donde nació el primer Brandy español, o las Bodegas Barón, cuyo origen se remonta a 1631 y donde se produce uno de los vinos de Jerez más ricos del país.
Un paraíso gastronómico
Pasar por sitios como la Catedral de San Salvador, la Iglesia de San Miguel, la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre y terminar comiendo en uno de los bares y restaurantes de la Plaza del Arenal y la Calle Larga no tiene precio. No por nada Jerez ha sido nombrada Capital Española de la Gastronomía 2026.
Con este reconocimiento por parte de la asociación sin ánimo de lucro “Capital Española de la Gastronomía” se resaltan especialmente la tradición vinícola y los tabancos, una especie de taberna en la que se mezcla la cata de vinos de Jerez a granel con la degustación de tapas caseras como los pimientos de padrón, chicharrones de Jerez, rabo de toro o queso curado. Además, todo acompañado de música flamenca. Sin duda, visitar Jerez de la Frontera es una experiencia única.
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