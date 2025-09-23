Esta es la ciudad en la que mejor se come de España, según el mejor chef de todos los tiempos
Según este chef, en la gastronomía de esta ciudad tradición y vanguardia van de la mano.
Si pensamos en ciudades españolas donde se come de maravilla, nos vienen a la cabeza ciudades como Bilbao, Madrid o Sevilla. Pero, para el que es considerado el mejor chef de todos los tiempos, la respuesta es otra.
Seguramente ya lo habrás deducido, pero hablamos de Ferran Adrià, el chef nacido en el Hospitalet de Llobregat y que en su día dirigió el ya desaparecido El Bulli, que obtuvo hasta tres estrellas Michelin y fue nombrado en cinco ocasiones como el mejor restaurante del mundo por la revista Restaurant.
Para Ferran Adrià, la pregunta de “En qué ciudad del mundo se come mejor” tiene una respuesta bien sencilla, Barcelona.
En diferentes ocasiones, Adrià ha declarado su preferencia por la capital catalana a la hora de ir a un buen restaurante y, más concretamente, su predilección por estos restaurantes:
Los Caracoles
Fundado en el 1835 por la familia Bofarull, los fogones de este popular restaurante del Barrio Gótico siguen estando a cargo de la misma familia.
Tal y como su nombre indica, el plato estrella del restaurante son los caracoles, que han maravillado incontables paladares y cuya receta, ideada por el bisabuelo, sigue intacta.
Sake Bar
Ubicado en el Eixample Esquerre, en el 182 de la Calle Mallorca para ser más precisos, el restaurante Dos Platillos ofrece, dentro del mismo local, el Sake Bar, un espacio para ocho comensales y cuya oferta gastronómica es una corta lista de opciones creadas según los sakes, las cervezas y los vinos.
Su cocina se basa en la oferta del Extremo Oriente, principalmente la cocina japonesa y china; aunque varía dependiendo de los conocimientos gastronómicos que el chef Albert Raurich y la sumiller Tamae Imachi van adquiriendo de otros países del continente.
Ultramarinos Marín
Este bar-asador, situado en el número 187 de la calle Balmes, fue inaugurado en 2021 y su propuesta es la de una cocina artesanal, con un producto bien cocinado con técnicas sencillas.
Su carta se basa en los pescados y carnes a la brasa, condimentados con salsas tradicionales, como el allioli o la picada. Pero también elaboran cazuelas, escabeches, encurtidos, o escalivadas, y apuestan por la elaboración artesana de conservas, patés y embutidos.
Can Jubany
Si bien no se encuentra en la ciudad de Barcelona, el restaurante del cocinero Nandu Jubany se sitúa en el municipio de Calldetenes, en la provincia de Barcelona. Aquí destacan los mantras de la cocina de Jubany: el respeto por la tradición y la creatividad en cada plato.
El plato favorito de Adrià son los canelones de pollo “pagès” con crema de foie y trufa, un clásico de la cocina catalana reinventado. Pero si estás pensando en visitar este restaurante, prepara la cartera, pues su menú degustación tiene un precio de 248€.
Enigma
En el número 38 de la calle Sepúlveda se ubica el restaurante al timón del cuál encontramos a Albert Adrià, el igualmente talentoso hermano de Ferràn Adria que ha diseñado un concepto único.
Con su menú degustación de 25 platos, donde cada elaboración comprende texturas y sabores inesperados, el Enigma juega con las formas, la iluminación y los materiales para asegurar una experiencia única para todos los sentidos.
