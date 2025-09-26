La ciudad en la que mejor se come de España según Juan Mari Arzak, el chef pionero de la Nueva Cocina Vasca y con 3 estrellas Michelín

Para Arzak, la cocina no debe perder sus raíces, y la innovación se debe respaldar en la tradición. Por esto, para el chef, la mejor gastronomía de todo el mundo es, sin duda alguna, la española. Pero dentro de ésta, Arzak tiene predilección por la cocina vasca, más concretamente la donostiarra, la de su propia ciudad. Según el chef, en el norte el amor por la comida se transmite en cada gesto, en cada plato, incluso en conversaciones mundanas. En palabras del propio Arzak, “Aquí hay una especie de atmósfera gastronómica, la gente te habla de cocina vayas a donde vayas”.