La ciudad en la que mejor se come de España según Juan Mari Arzak, el chef pionero de la Nueva Cocina Vasca y con 3 estrellas Michelín
Según el chef, la cocina española es la mejor del mundo gracias a su diversidad, complejidad, y la calidad de sus productos.
Nacido en 1942 en San Sebastián, Juan Mari Arzak es el principal representante de la Nueva Cocina Vasca. Al frente del restaurante familiar desde el año 1966 -después de haber estudiado en la Escuela de Hostelería de la casa de Campo de Madrid, y trabajar en diferentes restaurantes del extranjero-, a sus 83 años, Arzak sigue siendo pionero en la vanguardia gastronómica, además de ser poseedor de 3 estrellas Michelín desde 1989.
Para Arzak, la cocina no debe perder sus raíces, y la innovación se debe respaldar en la tradición. Por esto, para el chef, la mejor gastronomía de todo el mundo es, sin duda alguna, la española. Pero dentro de ésta, Arzak tiene predilección por la cocina vasca, más concretamente la donostiarra, la de su propia ciudad. Según el chef, en el norte el amor por la comida se transmite en cada gesto, en cada plato, incluso en conversaciones mundanas. En palabras del propio Arzak, “Aquí hay una especie de atmósfera gastronómica, la gente te habla de cocina vayas a donde vayas”.
Hablando de la gastronomía vasca, Arzak ve un futuro esperanzador, pero advierte a las nuevas generaciones que “para ejercer en ella, la juventud debe estar enamorada de la cocina, tiene que ser pasional para disfrutar de ella”.
Las razones por las que la cocina donostiarra es tan particular su uso de productos de alta calidad y la gran cultura gastronómica de su gente, esta última quizás la más influyente. Y es que en Donostia hay una gran presencia de sociedades gastronómicas, conocidas como txokos, donde las cuadrillas y familias cocinas unos para otros.
A parte de los pintxos, uno de los emblemas más conocidos del País Vasco, en San Sebastián también podemos de una gran variedad de platos típicos de la zona; como el txangurro a la donostiarra (la manera que tienen en la zona de cocinar el centollo), el bacalao al pil pil (uno de los platos tradicionales más destacados de la gastronomía vasca), o un buen marmitako (un guiso de bonito típico de la región).
Para disfrutar de la gastronomía donostiarra
Donostia tiene una gran oferta gastronómica, con incontables restaurantes repartidos por todos los rincones de la ciudad, todos con personalidad propia y perfectos para diferentes momentos del día. Por eso, lo mejor si quieres poder gozar de esta gran gastronomía es pasar un puente largo en la ciudad. Para que no tengas que pasarte horas buscando las mejores opciones en restaurantes, aquí va una pequeña selección.
La Cuchara de San Telmo
Conocido por sus pintxos, este pequeño restaurante con casi 20 años de trayectoria es un acierto seguro para una buena cena. Además de barras de pintxos y tapas para todos los gustos, también tienen una variedad de platillos de sabores únicos.
Atari
Referente gastronómico de la Parte Vieja de Donostia, en este restaurante encontrarás no solo pintxos, sino raciones calientes muy bien elaboradas. El local dispone tanto de un pequeño comedor, como de una gran terraza en la plaza de la iglesia.
La Espiga
Este restaurante es conocido, tanto por los locales como por los visitantes, por su oferta de comida tradicional, elaborada con producto de alta calidad. Tiene también una muy buena oferta de pintxos de todo tipo.
Akelarre
Para los amantes de las experiencias gastronómicas, en la ladera del monte Igueldo se encuentra el restaurante de Pedro Subijana, uno de los más conocidos del país y poseedor de tres estrellas Michelín. Actualmente dispone de dos menús degustación diferentes, ambos igualmente excepcionales.
Arzak
En esta lista no podía faltar, como no, el restaurante del propio Juan Mari Arzak, el restaurante familiar que abrió sus puertas en 1897. Con sus tres estrellas, comer en este restaurante es una experiencia verdaderamente inolvidable, ya que puedes disfrutar de una cocina de autor elaborada con producto de mercado, y cocinada con creatividad y vanguardia, todo sin perder la tradición.
