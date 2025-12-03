La ciudad de España elegida por los británicos como la mejor para irse de tapas: "Una gastronomía y cultura vinícola excepcionales”

Cada uno de los bares y restaurantes tiene su propia especialidad, desde las más típicas como la tortilla de patatas, las croquetas, o unas buenas bravas, hasta otras con nombre propio como los rotos o el triskel. Abierto desde 1972, el Bar Soriano ofrece sus clásicos champiñones con gamba hechos sobre la plancha; unos metros más allá, las estrellas del Blanco y Negro son sus zorropitos, unos bocadillitos rellenos de jamón y pimiento. Todo siempre perfectamente maridado con un maravilloso vino.