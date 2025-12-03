La ciudad de España elegida por los británicos como la mejor para irse de tapas: "Una gastronomía y cultura vinícola excepcionales”
La gastronomía española es una de las más reconocidas de todo el mundo, tal y como se merece. Sus productos son siempre de la más alta calidad, y sus cocineros han sabido mezclar a la perfección tradición y modernidad. Además, una ventaja que tenemos en nuestro país es que podemos comer especialmente bien por un precio relativamente económico, algo que en otros países es impensable.
Parte fundamental de nuestra cultura gastronómica, las tapas son famosas por la gran variedad que presentan, pues las hay de tradicionales, elaboradas con productos de proximidad a partir de recetas típicas, o modernas, las cuales introducen nuevas técnicas e ingredientes.
El acto de ir de tapas, o “tapear”, en en sí toda una liturgia. No consiste solo en ir a comer, sino que es toda una experiencia social, donde amigos y familiares se reúnen y acompañan sus conversaciones animadas con la comida.
A principios de este 2025, el periódico británico The Mirror escogió una ciudad del norte de España como el mejor lugar para irse de tapas, argumentando que sus monumentos históricos y pintorescas vistas combinan perfectamente con su excepcional gastronomía y cultura vitivinícola.
Una ciudad infravalorada
En su artículo, The Mirror manifestaba que, ante el alarmante crecimiento continuado del turismo en ciudades como Madrid, Barcelona o Granada, la ciudad de Logroño es la mejor alternativa para poder seguir experimentando todas las maravillas que ofrece España (como sus monumentos históricos y su gastronomía) a la vez que se evitan las grandes aglomeraciones. En dicho artículo, el periódico definía Logroño como “parecida a Barcelona pero sin el turismo masivo”.
Capital de la región de La Rioja, la revista Time Out nombró a Logroño como la ciudad más infravalorada de España, pues a pesar de no ser demasiado conocida a nivel internacional, es capaz de plantar cara a las ciudades más destacadas a nivel gastronómico del país. Es uno de los mejores sitios para pasar una noche de bares y degustar las mejores tapas y los mejores pintxos.
En esta confluencia de historia, cultura y modernidad, The Mirror Logroño destaca no solo por su impresionante patrimonio monumental, también por su gastronomía extraordinaria, con un énfasis particular en sus famosos pintxos, muy similares a las tapas.
Un poco de tapeo
Algunos de los platos tradicionales de la zona, aparte de los pintxos y las tapas, son las patatas a la riojana, el patorrilo, y los fardalejos. La ciudad destaca también por la gran cantidad de bodegas que hay a su alrededor, donde se producen excelentes vinos bajo la D.O. Rioja, los cuales se pueden degustar en cualquiera de los restaurantes o tabernas de la ciudad.
Un permanente y delicioso olor a vino y pinchos cubre la calle Laurel, la icónica calle del casco antiguo de Logroño compuesta por una sucesión de bares, tabernas y restaurantes en los que se ofrece un amplio abanico de opciones gastronómicas aptas para todos los paladares.
Cada uno de los bares y restaurantes tiene su propia especialidad, desde las más típicas como la tortilla de patatas, las croquetas, o unas buenas bravas, hasta otras con nombre propio como los rotos o el triskel. Abierto desde 1972, el Bar Soriano ofrece sus clásicos champiñones con gamba hechos sobre la plancha; unos metros más allá, las estrellas del Blanco y Negro son sus zorropitos, unos bocadillitos rellenos de jamón y pimiento. Todo siempre perfectamente maridado con un maravilloso vino.
Parada obligatoria de la Ruta de los Pinchos, popularmente se conoce a la zona que la calle conforma con sus aledañas Travesía del Laurel y San Agustín cono “la ruta de los elefantes”, ya que con tantos bares, muchos salen trompa y caminan a cuatro patas.
