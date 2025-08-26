Este es el chiringuito al que iba Camarón donde puedes comer 'pescaíto' con el mar bajo los pies

Una de las mejores vistas de la Bahía de Cádiz. Eso ofrece este rincón de San Fernando, la playa de la Casería. Un sitio pintoresco y atípico porque no es una playa al uso: la arena es fango y el agua de la bahía te moja los pies quieras o no. Sigue siendo un punto de encuentro de pescadores, un lugar humilde con mucha solera que ahora se llena de famosos en busca de lo más auténtico. Si quieres pescaito frito de buena calidad, este es tu sitio.