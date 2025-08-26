Este es el chiringuito al que iba Camarón donde puedes comer 'pescaíto' con el mar bajo los pies
Este refugio de pescadores se convirtió en un bar en 1934 y desde la playa de la Caseria en San Fernando ofrece las mejores tapas en un ambiente desenfadado con vistas sobre la Bahía de Cádiz.
Una de las mejores vistas de la Bahía de Cádiz. Eso ofrece este rincón de San Fernando, la playa de la Casería. Un sitio pintoresco y atípico porque no es una playa al uso: la arena es fango y el agua de la bahía te moja los pies quieras o no. Sigue siendo un punto de encuentro de pescadores, un lugar humilde con mucha solera que ahora se llena de famosos en busca de lo más auténtico. Si quieres pescaito frito de buena calidad, este es tu sitio.
Hoy es uno de esos rincones secretos donde la Niña Pastori recarga sus pilas. En su día fue la playa donde Camarón iba con su familia. La Cantina del Titi o Casa Bartolo, como la conocen muchos autóctonos, es uno de esos lugares que conservan el sabor original. Un lugar irrepetible que se encuentra en un pequeño y desvencijado puerto de pescadores con barracas que sirven para guardar los avíos para faenar en la mar.
Entre sus maderas pintadas de colores se esconde un lugar de culto de la gastronomía gaditana que este año reconoce con un Solete la prestigiosa Guía Repsol. Coronado por la quilla de un barco pesquero, a la mesa comida sencilla y años de tradición, casi un siglo con la familia Muñoz al frente del negocio.
Pescado de la Bahía
Camarón siempre venía aquí a esta playa a bañarse con su familia y se tomaba "sus vinitos y sus pescaitos" en el local. Lo más recomendable es la materia prima de la zona, el pescado de la bahía de Cádiz: mojarritas, zapatillas, dorada, lenguado, choquito y una variedad muy apetecible de entrantes, sobre todo "las papitas aliñás", recomiendan sus propietarios. Tortilla de camarones, pimientos asados o fritos, para acompañar todo tipo de frituras, desde puntillitas a ortiguillas. Un buen bocado del Cádiz más de verdad con los pies en el Atlántico.
