Este es el chiringuito de Chipiona más recomendado por sus clientes: "El mejor de la costa"

"Todos los años nos reinventamos con platos que voy descubriendo en Andaluces por el mundo, y le doy la vuelta o le damos la vuelta con los jefes de la cocina". En esas cocinas están Juan José Romero, Vanesa Peña, Jesús Vidal, Moisés Núñez y Victoria Valiente . "Ellos son mis manos", asegura Martínez, que prosigue con el menú pefecto. Seguiríamos con "unas croquetitas de carabineros, por ejemplo". "Y terminaría con el arroz prohibido, que es el plato estrella de La Manuela”, indica. Se trata de un arroz japonés, no tintado sino negro, que es más parecido a una sémola que va con puntillitas, huevo de codorniz, curri y alioli.