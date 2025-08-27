Este es el chiringuito de Chipiona más recomendado por sus clientes: "El mejor de la costa"
El dueño de uno de los restaurantes a pie de playa más concurridos, galardonado además con un Solete de la Guía Repsol, nos cuenta cómo sería su menú ideal para triunfar en un almuerzo este verano.
"Espectacular". "El mejor de la costa". "No dejen de pedir sus arroces". "Ubicación inmejorable". Es difícil que un chiringuito de playa acumule tantos comentarios positivos de sus clientes pero este de la costa de Chipiona, en Cádiz, está plagado de recomendaciones de quienes ya han degustado sus platos. La prestigiosa Guía Repsol lo reconoce además con un Solete y lo incluyó entre sus recomendaciones selectas para las playas gaditanas. "Chiringuito de playa con encanto. Ricos arroces, carta mediterránea con productos de la zona y gran variedad de cócteles", aseguran desde esta reputada guía gastronómica.
El atún rojo , el arroz prohibido y el salmorejo de la casa figuran entre sus imprescindibles. El chiringuito La Manuela está ubicado en la Playa de las Tres Piedras y su propietario, Manuel Martínez, es un conocido periodista al que podemos ver disfrutando de platos de los países más recónditos en el programa de Canal Sur Andaluces por el Mundo. En verano está en su chiringuito haciendo recomendaciones, saludando y atendiendo a los clientes porque es, damos fe, tan buena gente como en la tele.
"Llevamos ya 14 años", cuenta a El Correo de Andalucía, su propietario. ¿Cómo triunfar comiendo en este chiringuito? Manuel lo tiene claro. Esta es su recomendación. Como entrante propone un salmorejo a La Manuela, que es helado de albahaca, anchoa, uva y salmorejo. "Es un espectáculo, es una de las cosas que encontré, el helado de albahaca en una sopa caliente, en uno de mis viajes", cuenta el periodista. Para seguir sugiere un laminado de almadraba trufado. "Es lo nuevo que hemos puesto, el plato estrella de este año", dice su propietario.
"Todos los años nos reinventamos con platos que voy descubriendo en Andaluces por el mundo, y le doy la vuelta o le damos la vuelta con los jefes de la cocina". En esas cocinas están Juan José Romero, Vanesa Peña, Jesús Vidal, Moisés Núñez y Victoria Valiente . "Ellos son mis manos", asegura Martínez, que prosigue con el menú pefecto. Seguiríamos con "unas croquetitas de carabineros, por ejemplo". "Y terminaría con el arroz prohibido, que es el plato estrella de La Manuela”, indica. Se trata de un arroz japonés, no tintado sino negro, que es más parecido a una sémola que va con puntillitas, huevo de codorniz, curri y alioli.
Y de postre
También hay postres. "Terminaría con un lingote de Ferrero Rocher o con un helado de Pedro Ximénez, que es una imitación clara de aquellos helados antiguos de La Ibense, que se abría la botellita de vino por medio y tu padre le echaba un chorreón de moscatel por arriba", narra Martínez.
Si no te va la fusión y desconfías de los nuevos sabores, La Manuela también ofrece producto de calidad y con cocina clásica. Una buena fritura de boquerones, acedías y chocos o unas gambas blancas de Huelva, se mezclan con esos otros platos que Manuel va encontrando mientras entrevista a andaluces por todos los rincones del mundo.
Mucho más que suerte
El chiringuito en esta preciosa playa lindando con Rota está en racha aunque las menciones elogiosas y los reconocimientos de Repsol o Michelín no son cuestión de suerte. Estas Navidades en este local de la playa de Las Tres Piedras se repartieron más de 56 millones de euros del segundo premio de la Lotería, con el 40.014.
Para muchos es además uno de los mejores lugares de la costa de Cádiz para ver atardecer y hay música y actuaciones en directo para animarse con algún combinado o cóctel a pie de playa. Si quieres exclusividad que sepas que este lugar cuenta con su propia calle sobre la arena: "Avenida Bésame si me Quieres". Una última recomendación, no te olvides de reservar.
