Los chefs con estrella Michelin coinciden: el mejor pescado de España se come en una lonja de subasta a viva voz y se sirve a metros de donde se descarga

La costa mediterránea lleva siglos siendo sinónimo de poder, comercio, gastronomía y libertad. Los romanos lo llamaban 'Mare Nostrum' y todas las civilizaciones antiguas veían su potencial, desde los fenicios y los griegos hasta los egipcios y los cartagineses, y no lo percibían como una barrera sino como una vía abierta. Por eso, muchos pueblos y ciudades han construido su identidad en torno al mar, como Dénia.

Un precioso pueblo de Alicante que tiene el mejor pescado de España. / Istock / TONO BALAGUER

Esta urbe de la costa alicantina, al norte de la provincia casi lindando con Valencia, lleva décadas atrayendo al viajero que va en busca del mejor pescado y de uno de los rincones más bonitos del levante. La vida en Dénia gira en torno al puerto, y no solo la pesquera, sino también la comercial y la cultural. A lo largo del día, las terrazas de la costa van llenándose y las tiendas y restaurantes reciben el género recién traído de la lonja.

Adriana Fernández

El chef Quique Dacosta, originario y amante de la urbe, tiene claro que el mejor pescado se pesca, se vende y se come allí. Él mismo tiene un restaurante con su nombre que cuenta con tres estrellas Michelin que sobresale junto a otros de alta cocina, como los de José Manuel López, Javier Alguacil o Belén Escrivà, al frente de Peix & Brases, El Faralló y La Xerna del Mar, respectivamente. En todos ellos, el producto marinero es el gran protagonista.

El producto estrella en la lonja de Dénia

Además, en el año 2015, Dénia fue reconocida por la Unesco como Ciudad Creativa de la Gastronomía. Si bien comer aquí es, en general, algo que se sale de lo común, hay un producto que destaca como gran estrella: la gamba roja. Quizá es un poco más famosa la blanca de Huelva, pero la roja de Dénia se ha convertido en los últimos tiempos en uno de los productos más valorados de la cocina española y, para muchos, uno de los grandes símbolos del Mediterráneo.

Gamba roja de Dénia / Istock / Eusebioj Torres

Se pesca mediante arrastre artesanal entre los 600 y los 800 metros de profundidad, y su precio oscila entre 90 y 200 euros el kilo, dependiendo de su tamaño y de la época. Es un auténtico tesoro de la Costa Blanca, que destaca por su intenso sabor a yodo y la jugosidad de su cabeza. Su precio hace que no sean demasiados los restaurantes donde se sirven, sobre todo directas de la lonja. El Faralló, Pèrgoli y Mena son tres referentes de este producto.

Tradición culinaria en restaurante y el mercado

Más allá de la gamba roja, en Dénia hay otros muchísimos platos que degustar en alguno de sus locales cerca del puerto o del centro: el arroz en cualquiera de sus formas -especialmente el arroz a banda o el del senyoret-, las cocas, el espencat, la llandeta... O cualquier producto que proceda del mar, como el erizo, el rape, el pulpo, la lubina, las sardinas, las anchoas, la sepia o el calamar. Se pueden probar en restaurantes pero también comprar en mercados.

El arroz es uno de los platos más típicos de Dénia / Istock / Elisa Pineiro

El punto principal de venta de pescado fresco es el Mercat Municipal de Dénia, ubicado en el centro de la ciudad. Tanto chefs como cocineros amateurs obtienen aquí sus productos, siempre frescos y de temporada. Antes de llegar al mercado, se selecciona en la subasta de la lonja, creando un sistema perfeccionado durante mucho tiempo para convertir a la urbe en uno de los mejores lugares de España para comprar y degustar pescado y marisco.

Calles llenas de historia y playas

Entre tanto, Dénia también destaca como una de las ciudades más bonitas de la Costa Blanca. Dominando el casco urbano se alza el Castillo de Dénia, una fortaleza de origen islámico que se construyó entre los siglos XI y XII y que ha marcado el carácter de la urbe durante siglos. Es considerado Bien de Interés Cultural y en todo su espacio cuenta con murallas, torres, caminos y otros restos arqueológicos que habla de la importancia estratégica de este lugar.

El Castillo de Dénia sobre el Puerto Marina / Istock / Angel Lozano

A los pies de la fortaleza, el barrio de Les Roques, una de las zonas históricas más relevantes. Asimismo, como no podía ser de otra manera en una ciudad de la costa mediterránea, más de 20 kilómetros de litoral con todo tipo de playas. Y, por si fuera poco, un puerto desde el que parten ferris a Ibiza y Formentera todos los días. El colofón ideal para quien busca una escapada con gastronomía excelente, entorno histórico y costa.