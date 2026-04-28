Los chefs españoles coinciden: la mejor localidad gastronómica del país es una villa marinera del norte, famosa por su respeto al producto y con un pasado de ballenero

Si España es famosa su variedad gastronómica, el norte de esta es reconocido por su respeto al producto, una tradición que titula “del Cantábrico a la mesa” y responde a los ingredientes clásicos de cualquier cocina.

Adriana Fernández

Pesca del día, carne de calidad, frutas y verduras frescas, y una copa Denominación de Origen con la que acompañar el plato: la fórmula parece sencilla, sin embargo, este enclave único ha hecho de estos cinco pasos un destino imperdonable, rodeado por tres flancos de indómita naturaleza y el cuarto, encerrado en el mar, coronado como “Reina de las Playas”.

Playa de Zarautz, País Vasco / Istock / ra

Cocina de proximidad y un toque ahumado

No es de extrañar que en un lugar de estas características más de un cocinero haya querido quedarse, y en el caso de Zarautz, en la costa de Gipuzkoa, el chef Karlos Arguillano ya ocupa un puesto en la mesa.

Playa de Zarautz de Talaimendi / Istock

El producto nace del Merkatu Plaza, el mercado de abastos que se esconde en el corazón de la villa donde cocineros, proveedores familias se reúnen y comparten producto de proximidad, como verduras de caseríos cercanos o marisco pescado en el día.

En Zarautz el aire huele a mar, pero también a parrilla, y restaurantes como el Asador Telesforoque ofrecen la pieza íntegra con el toque único del fuego como propuesta local perfeccionada con el tiempo: el uso del carbón para elevar el sabor propio de cada pescado. Otros restaurantes como Otzarreta o el Restaurante Kirkilla Enea ofrecen una versión “refinada” de esta propuesta a la brasa.

Además, a los pies de los 2,5 kilómetros que comprende la playa de Zarautz, el reputado cocinero Karlos Arguiñano presenta su Hotel Restaurante, con una cocina estacional, de mercado y “con fundamento” basada en la cultura culinaria de la zona.

Y con la llegada de la primavera, escapa del calor con una copa de Txakoli de Getaria, determinado con la marca denominación de origen de Zarautz y nacida desde los viñedos de uva Hondarribi Zuri y asoman desde las montañas de la villa.

La esencia de la tierra de los marineros

Si buscas conocer la esencia marinera del pueblo, acércate al puerto de Zarautz, pequeño y pintoresco a los pies del monte Talaimendi, ayudado de curiosas cuerdas colgantes para amarrar las txalupas y repleto de bañistas cuando la marea sube.

Bañistas en el Puerto de Zarautz / Istock

Este mantiene la lonja, pequeña y con poco tráfico por haber trasladado las exportaciones de peso a puertos de mayor tamaño, sin embargo, mantiene su esencia de costa de balleneros y recuerda, además de su pasado, la fundación del pueblo: el impuesto por cada ballena capturada fue el mecenazgo que levantó la villa en el siglo XIII.

Además de su ecosistema culinario, esta población vasca recoge el Biotopo Protegido de Iñurritza, un espectacular paisaje de dunas, marismas y acantilados que, a través de una pasarela de madera, permite observar todo tipo de aves de aguas duces y saladas en el sistema dunar más extenso y mejor conservado de Guipúzcoa.

Playa de Zarautz, la meca de los surfistas / Istock

Y si te gustan los deportes, Zarautz es conocida como la meca del surf, por lo que llévate la tabla para vivir una experiencia al completo en este pequeño secreto en las costas del País Vasco.