Los chefs españoles coinciden: el triángulo de oro de la gastronomía nacional se desplaza a una provincia de Castilla considerada "capital de la tapa" y famosa por su lechazo a fuego lento y sus tintos de autor
Cada vez más personas coinciden en que este es uno de los lugares donde mejor se come de España y, además, es capital de la tapa oficial.
Comer de lujo en Castilla es una realidad, y no es solamente una manera de hablar. Si bien se suele asociar la alta cocina y la gastronomía de mejor calidad a las grandes capitales, hay lugares que no necesitan tanto para convertirse en puntos de referencia. Ocurre en Valladolid, un lugar que no necesita demasiada presentación en términos culinarios, pero tampoco vinícolas ni turísticos.
Es una ciudad vibrante, moderna y culta, que se ha ido reinventando con el paso del tiempo sin llegar a perder su esencia en ningún momento. Tanto es así, que la gastronomía ya es uno de sus principales atractivos. Sobre todo desde que se celebra el Concurso Nacional e Internacional de Pinchos y Tapas y la ruta por bares y tabernas se vuelve indispensable. También lo dicen chefs tan prestigiosos como Martín Berasategui, Ricard Camarena o Jordi Cruz.
Capital de las tapas clásicas y vanguardistas
En cuanto a gastronomía, son muchísimos los platos que se podrían considerar imprescindibles en Valladolid, comenzando por el lechazo cocinado a fuego lento. Y continuando por las patatas a la importancia, el gallo turresilano, la sopa castellana, las salchichas de Zaratán en lo salado y las rosquillas de palo o los mantecados de Portillo en lo dulce. Aunque de un tiempo a esta parte, quizá lo más llamativo son los pinchos tradicionales y de vanguardia.
Valladolid lleva años creciendo en cocina creativa y ya la han bautizado como la capital de la tapa. Entre cochinillos y lechazos, la ruta se extiende en torno a la plaza Mayor en locales como Los Zagales, donde los trampantojos están a la orden del día y tan pronto te sirven un tigretón con sabor a queso y morcilla como una vela comestible. Por experiencia propia afirmo que es una parada obligatoria para probar las tapas más vanguardistas y originales de la ciudad.
También merecen la pena otros restaurantes que recomienda la Guía Repsol, como Villa Paramesa, un auténtico clásico que combina producto de la tierra con creatividad y sabores exóticos; Alarcón, el templo del torrezno, frito en su propia grasa, y de la oreja en diferentes versiones; La Tasquita, con tapas más sencillas como gambas al ajillo o tartar de solomillo a la pimienta; o Jero, con más de 30 tapas diferentes bautizadas con nombres de películas o de famosos.
Vinos con Denominación de Origen
Otro de los puntos destacables de Valladolid ciudad, pero más bien provincia, son los vinos. A una gastronomía excelente, de "tres estrellas", se suma un maridaje aún más extraordinario. Hay diversas opiniones acerca de los mejores vinos de España, pero la Denominación de Origen Ribera del Duero, que se suele llamar también el "triángulo de oro", suele aparecer entre los mejor valorados. Está formada por la Ribera del Duero, Rueda y Cigales.
Es una de las denominaciones más relevantes de España, con un vino que nació en 1982 y hoy tiene más de 280 bodegas repartidas por la zona. Las bodegas de Ribera de Duero más importantes son Vega Sicilia en Valbuena de Duero, Protos en Peñafiel (donde está el Museo Provincial del Vino) y Arzuaga Navarro en Quintanilla de Onésimo. Mientras que en los vinos de Rueda no puede faltar la visita al municipio homónimo, Tordesillas y Medina del Campo.
Los más gourmet también encuentran un paraíso en Valladolid, pues incluso Martín Berasategui cuenta con un restaurante allí: Arrope, en Rueda. Aunque no tiene estrellas Michelin, aparece en la guía y se considera bastante prestigioso, con un menú donde priman los productos de la zona como el hornazo, la trucha castellana o el torrezno. Podríamos estar eternamente realizando una lista de restaurantes de calidad en Valladolid, pero lo mejor es ir a comprobarlo.
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