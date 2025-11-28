¿Sin cena de Navidad? Estos son los mejores hoteles donde celebrar Nochebuena y Nochevieja en Madrid
Esto no va de emparedados de foie gras. Recopilamos los menús más apetecibles que los hoteles de Madrid han preparado para agasajar a sus huéspedes en las cenas más grandes del año.
Si formaste parte de las hordas de gente que circularon por Madrid el pasado 22 de noviembre para ver el encendido de las luces, casi seguro te paseaste ante la fachada de uno de estos hoteles. Es más, es probable que te quedaras extasiado observando la decoración navideña que han desplegado.
La Navidad en Madrid se vive con entusiasmo, y tiene muchas versiones. A pie de calle huele a churros con chocolate de desayuno y bocata de calamares de cena, y siempre tiene la tonadilla de Cortylandia como banda sonora. Tras las puertas de los mejores hoteles de la capital, en cambio, ese espíritu festivo se transforma y se despliega en calma, gastronomía y lujo acogedor. Es el gran momento de la ciudad y también es la gran temporada para los hoteles que la forman.
No es extraño, por tanto, que cada año sean más los que deciden celebrar los días grandes de las fiestas (Nochebuena, Navidad, Nochevieja...) en un hotel de lujo. Y es que esta tradición que creíamos relegada a los turistas no hace más que crecer entre los autóctonos. ¿Sus grandes atractivos? Olvidarnos de complicaciones, degustar alta gastronomía y convertir una cena especial en un día realmente grande.
Estas son nuestras opciones favoritas.
Urso Hotel & Spa: mejor que en casa
No hay hotel que entienda mejor la Navidad española que Urso. Desde el mes de abril ya empiezan a planificar una temporada en la que cada detalle está pensado no para transmitir grandeza, sino para hacer que ese calor pascual que inunda las casas al poner el belén se asiente también en su hotel boutique. Aunque hay planes de todo tipo (talleres infantiles de decoración de galletas, brindis de champán con concierto de arpa cada tarde, brunch navideño con taller de coronas florales...), no dejan de poner un esfuerzo especial en los grandes días de la Pascua. La gastronomía reina con platos como la Crema de gamba roja con hinojo fresco y pernod con tosta de rouille en la cena de Nochebuena, el Bogavante asado con muselina y vegetales a la brasa en Nochevieja o su ya tradicional roscón de Reyes el día 5.
Precio: 299 € para la cena de Nochebuena, 89 € para el brunch de Navidad y de Año Nuevo, 399 € para la gala de Nochevieja y 8 € para el Roscón de Reyes.
Four Seasons Hotel Madrid: celebrar con puro lujo
Su gigantesco árbol en la entrada a la calle Sevilla ya es todo un emblema en las luces navideñas de la capital, y eso que solo lleva existiendo cinco años. La cadena es sinónimo de lujo desparramado en todos los países en los que está presente y sus celebraciones navideñas en Madrid no son la excepción. Una delicada orquesta en vivo acompañará a los comensales, que tendrán ocasión de sentarse en sus lujosos salones a degustar platos que hablan por sí solos, como la Crema fría de guisantes en texturas con piñones ahumados o el Wagyu japonés A5 con cebolla perla encurtida y trufa, todo regado con un exquisito maridaje de vinos españoles.
Precio: 900 € para el menú de Nochebuena, 1.400 € para la gala de Nochevieja.
Casa Felisa: el brindis a la tradición
Aunque se encuentra alojado en el interior del Hotel Urso, Casa Felisa tiene personalidad propia. La de esa tía carnal excéntrica que, después de recorrer el mundo, venía a contarnos sus historias y que incorporaba herencia e ingredientes exóticos de sus viajes en cada plato tradicionalmente español. Esa misma tía también nos invita a su mesa esta Navidad con dos menús, uno de Nochebuena y otro de Nochevieja, entre los que destacan su ya famosa Ensaladilla rusa con marisco y su Rodaballo salvaje asado con berberechos de la ría gallega. Todo ello, como sucede en todo el hotel, acompañado de una bodega que nos invita a un descubrimiento divertido, pero democrático.
Precio: 120 € para la cena de Nochebuena y 130 € para la cena de Nochevieja.
Hard Rock Hotel Madrid: una Navidad diferente
El restaurante Sessions del Hard Rock Hotel Madrid está decidido a abrirse un hueco en las celebraciones navideñas de la capital. Este año su chef propone dos veladas –Nochebuena y Nochevieja– en las que destacan propuestas como la Crema de castañas con perlas de Pedro Ximénez y crujiente de jamón o la Lubina con risotto de espárragos verdes y aceite de trufa blanca. ¿Echáis algo de menos? Como no podía ser de otra forma, las veladas están amenizadas por un sutil acompañamiento musical que deja entrever el espíritu Hard Rock.
Precio: 150 € para la cena de Nochebuena y 280 € para la gala de Nochevieja.
CoolRooms Palacio de Atocha: festividad integrada en el Barrio de las Letras
Solo su ubicación ya merece la pena. Ubicado en plenísimo centro de Madrid, CoolRooms Palacio de Atocha renueva cada año su emblemático edificio para dar la bienvenida a las fiestas. Este año lo hacen con todo un calendario de actividades entre el que destacan sus meriendas navideñas, sus talleres creativos de coronas de Navidad y su concierto Gospel. En cuanto a las galas, ofrecerán delicias como Foie mucuit de fresas maceradas (Nochebuena) o Vieira a la plancha con caviar y Timbal de rape alangostado (Nochevieja).
Precio: 245 € para la cena de Nochebuena y 295 € para la cena de Nochevieja.
