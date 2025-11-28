¿Sin cena de Navidad? Estos son los mejores hoteles donde celebrar Nochebuena y Nochevieja en Madrid

No hay hotel que entienda mejor la Navidad española que Urso. Desde el mes de abril ya empiezan a planificar una temporada en la que cada detalle está pensado no para transmitir grandeza, sino para hacer que ese calor pascual que inunda las casas al poner el belén se asiente también en su hotel boutique. Aunque hay planes de todo tipo (talleres infantiles de decoración de galletas, brindis de champán con concierto de arpa cada tarde, brunch navideño con taller de coronas florales...), no dejan de poner un esfuerzo especial en los grandes días de la Pascua. La gastronomía reina con platos como la Crema de gamba roja con hinojo fresco y pernod con tosta de rouille en la cena de Nochebuena, el Bogavante asado con muselina y vegetales a la brasa en Nochevieja o su ya tradicional roscón de Reyes el día 5.