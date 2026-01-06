Castilla-La Mancha: un recorrido por sus joyas gastronómicas

A orillas del río Henares, en la pequeña pedanía de Alcuneza, a escasos kilómetros de Sigüenza, se alza Molino de Alcuneza, un antiguo molino harinero del siglo XV reconvertido en templo del disfrute y la hospitalidad. Con una estrella Michelin, y alojado en su hotel homónimo con sello Relais & Châteaux, este hotel boutique familiar encarna el combo perfecto entre tradición rural manchega y alta cocina contemporánea en donde, además, han recuperado la tradición de hacer pan de masa madre en este molino que estuvo en uso hasta principios de los 70 y con el que vuelven a dar vida a este lugar. Alcuneza, con su ritmo pausado y su entorno de campos dorados, complementa la elegancia medieval de Sigüenza, donde el patrimonio y la gastronomía se entrelazan en una experiencia que trasciende el paladar. En este último, se encuentra El Doncel, en manos de los hermanos Pérez, un restaurante ubicado en una casona del siglo XVIII galardonado con una estrella Michelin donde Enrique Pérez, a través de sus elaboraciones, habla de la historia de la villa y los productos de su tierra.