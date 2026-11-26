En España son más de 1.000 mercados municipales de abastos los que hay, y solo entre 958 y 1.008 mercados activos en todo el país. Estos espacios son conocidos habitualmente como mercados centrales y son pilares fundamentales para la economía local, la cultura gastronómica y la cohesión social de las ciudades. El Mercado de la Boqueria en Barcelona o el Mercado de San Miguel en Madrid son algunos ejemplos entre muchos. Pero, si tenemos que destacar uno por encima de los demás, ese es el Mercado Central de Valencia.

Adriana Fernández

Situado entre Castellón y Alicante, concretamente en Valencia, encontramos el mayor mercado de productos frescos de Europa y una de las grandes joyas del modernismo valenciano. Lo que más te llamará la atención es su espectacular arquitectura de hierro, cristal y cerámica como por su vibrante ambiente cotidiano.

Tiendas de productos frescos en el Mercado Central de Valencia / Istock / CHISANU LIENGPAN

“La Cotorra del Mercat” y una cúpula modernista

Esta verdadera joya fue diseñada por Alexandre Soler i March y Francesc Guàrdia i Vial, dos arquitectos catalanes vinculados al modernismo y al novecentismo. En el interior del Mercado Central de Valencia proyectaron una cúpula central de 30 metros de altura que sorprende por sus vidrieras de colores y los detalles cerámicos que decoran todo el edificio, de más de 8000 metros cuadrados.

Vista de la fachada del mercado central de Valencia / Istock / sanniely

Si miras hacia arriba, verás que la cúpula del edificio están coronadas por dos veletas de hierro que representan los productos del campo y del mar: un pez espada sobre la zona de la pescadería y una cotorra sobre la cúpula central de 30 metros de altura. Representa de forma simpática el ambiente parlanchín, los pregones de los vendedores y los chismorreos cotidianos.

El Dato Según la tradición, la cotorra conversa desde las alturas con otra veleta situada justo enfrente, en la iglesia de los Santos Juanes, el Pardal de Sant Joan. Se dice que ambos comentan todos los rumores de la ciudad, representando el contraste entre lo cotidiano y lo mundano.

¿Qué puedes encontrar dentro del mercado?

Aquí podrás encontrar cerca de 1000 puestos especializados en productos frescos y gastronomía local. El Mercado está dividido por zonas temáticas donde se vende tanto para diario como productos típicos para los turistas.

Empezamos por sus productos de la huerta y del campo, aquí probarás las mejores frutas y verduras de temporada recién traídas de la huerta valenciana, además de las famosas chufas con las que se elabora la horchata y arroces con denominación de origen de Bomba, Senia y Albufera.

¿Lo sabías? Para los más glotones está la zona de degustación y comida, con barras para tomar el tradicional esmorzaret, que es el almuerzo valenciano. Entre todos destaca el Central Bar del chef Ricard Camarena, aparte de puestos donde venden tapas, zumos naturales o paella para llevar.

Muy cerca encontrarás una nave entera dedicada al pescado fresco de la lonja, mariscos del mediterráneo y salazones tradicionales como la mojama o el bacalao. También, disfrutarás de sus carnes, embutidos y quesos donde destaca su exquisito jamón ibérico, especias, frutos secos y panaderías tradicionales.