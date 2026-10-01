"¡Como en casa no, mejor!": el bar de Badalona a pie de playa aclamado por sus desayunos
Este es un de los mejores bares de Badalona.
A orillas de la playa de Badalona, la terraza de un bar local llama la atención de todas aquellas personas que recorren el paseo en busca de un establecimiento en el que disfrutar de un buen desayuno.
Si dan con Origen Beach Badalona, a escasos diez minutos andando (dirección Barcelona) desde la estación de tren y justo delante del emblemático pont del Petroli con su estatua del Anís del Mono, ese es el lugar.
Horario amplio
Aclamado por sus bocadillos y el trato servicial de sus camareros, este espacio funciona todos los días de la semana (a excepción de los miércoles) a partir de las 9.00 horas de la mañana. Su cierre no llega hasta las 23.00 de la noche –la 1.30 horas en el caso de los viernes y sábado–, por lo que resulta una opción de lo más atractiva tanto para los más madrugadores como para aquellas personas que quieren disfrutar de una cerveza y un aperitivo casero a base de "tapas a buen precio" con vistas al mar antes de comer o a media tarde.
La satisfacción de los clientes se ve reflejada en las valoraciones que acumula Origen Beach Badalona en Google: más de 160 reseñas y 4,6 de puntuación media, así como un sinfín de comentarios positivos, avalan el buen hacer de esta propuesta gastronómica. "¡Como en casa no, mejor! Superatentos, rápidos, amables... Los detalles marcan la diferencia y, en Origen Beach, tratan a su clientela con cariño y cercanía. ¡Comida, ubicación, precios, de 10!".
El pan, producto estrella
La mayoría de reseñas disponibles en el anuncio de Google coinciden en resaltar dos aspectos de Origen Beach Badalona. Por un lado, el trato de los camareros, atentos y simpáticos a la hora de atender a los comensales del local. Por otro lado, el pan de cristal de sus bocadillos –combinables con un café en la oferta de 6,50 euros– y tostadas. "Frente a la playa espectacular, desayunos con pan de cristal y todo hecho como en casa. Es mi lugar favorito, personal superamable, da gusto pasar momentos en familia y amigos, muy recomendable", comenta un cliente.
"Suelo ir a desayunar aquí, los bocadillos y cafés son sencillos pero ricos. El servicio muy bueno, simpático y servicial y ambiente relajado y genial al lado de la playa. Muy recomendado", comenta otro. "El pan del bocadillo era increíble", coinciden en otro comentario.
Fuente: El Periódico
- La meca de la gastronomía española tiene más de 30 tascas en una calle empinada de solo 150 metros: el paraíso de las tapas gratis en una ciudad histórica y monumental
- La meca de la gastronomía española es una calle 'barata a ojos del turista': tiene 50 bares en una calle, ambiente animado y es el lugar donde comer las mejores tapas del mundo
- El pueblo ideal junto al mar para recorrer a pie y comer 'el mejor pulpo de Galicia”: un paseo marítimo de madera con fachadas de colores y galerías acristaladas, cuna de astilleros reales
- El pueblo ideal junto al mar para recorrer a pie y comer 'las mejores almejas a la marinera de España': Conjunto Histórico-Artístico y una fortaleza medieval que flota sobre el Atlántico
- La Vía Verde que cruza el mayor mar de olivos de España mide 128 kilómetros y es la más transitada de España: une dos provincias andaluzas, entre viaductos del siglo XIX y antiguas estaciones rehabilitadas
- Entramos en el pueblo con 'los calamares más cotizados de España” y septiembre es el mejor momento para comerlos: un pueblo blanco andaluz bañado por el Atlántico y declarado Conjunto Histórico-Artístico
- Entramos en el pueblo de Galicia con 'la mejor empanada de España': más de 50 años en busca de la receta perfecta y una fiesta gastronómica declarada de interés turístico nacional
- El restaurante donde sirven las mejores almejas de España tiene 14.000 reseñas en Google y 4,8 estrellas: 'La salsa estaba tan increíble que tuvimos que pedir pan para rebañar